Het team van Williams heeft een nieuwe naam toegevoegd aan hun opleidingsploeg. De Britse renstal heeft Formule 2-coureur Victor Martins gecontracteerd. De Fransman wordt gezien als een groot talent, en hij maakte in de voorgaande jaren deel uit van de opleidingsploeg van Alpine.

De meeste Formule 1-teams beschikken vandaag de dag over een opleidingsploeg. In de opstapklassen rijden er dan ook veel coureurs rond in de kleuren van de teams uit de koningsklasse. Ook het team van Williams heeft een eigen opleidingsteam, en via deze weg wisten Logan Sargeant en Franco Colapinto de Formule 1 bereiken. Nu hebben ze een opvallende naam toegevoegd aan hun team.

TPC-test

Victor Martins voegt zich namelijk per direct bij de Williams Racing Driver Academy. Martins mag direct aan de bak, en zal aankomend weekend een FW45 besturen tijdens een TPC-test op het circuit van Monza. Ook Luke Browning zal tijdens deze test meters maken. Voor Martins is het een nieuwe kans, nadat hij eerder dit jaar het team van Alpine verliet. Bij de Franse renstal werd hij jarenlang gezien als één van de grootste talenten.

Groot talent

Martins heeft namelijk bewezen dat hij zeker geen slechte coureur is. Hij won in 2022 de Formule 3-titel, en maakte daarna de overstap naar de Formule 2. Ook dit jaar komt Martins weer uit in de Formule 2, en hij rijdt daar voor het team van ART. Volgens Williams gaat hij hier gewoon mee verder, en zullen ze hem gaan begeleiden en trainen op en naast de baan. Hij krijgt dezelfde behandeling als de andere talenten van het team, waaronder Browning.

Naast Martins en Browning maken er nog veel meer coureurs deel uit van de opleidingsploeg van Williams. Ook de Nederlander Dean Hoogendoorn wordt begeleid door Williams. Dat geldt ook voor Oleksandr Bondarev, Lia Block, Alessandro Giusti, Sara Matsui, Lucas Palacio en Will Green.