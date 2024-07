Alpine laat Martins test afwerken op Spa

Het team van Alpine is deze week nog aanwezig op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Ze zijn blijven hangen op het Belgische circuit voor een bandentest, maar ze gebruiken de dagen ook voor rookietests. Vandaag zal Victor Martins in actie komen.

Gisteren liet het team van Alpine Jack Doohan meters maken in een oudere wagen. Doohan wordt gezien als een kanshebber voor een zitje voor 2025, maar hij is niet de enige junior die meters mag maken. Gisteravond deelde Alpine namelijk dat Victor Martins een stoeltje had gepast in de A522 voor vandaag. De Franse Formule 2-coureur maakt al jaren onderdeel uit van de opleidingsploeg en vandaag zal hij dus gaan testen op Spa.