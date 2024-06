Alpine laat ook Victor Martins F1-test afwerken

Het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken in Canada. Dat is echter niet de enige plek waar deze week Formule 1-wagens in actie komen, want in Oostenrijk wordt er veel getest. Ook Victor Martins kwam namelijk in actie tijdens een testdag van Alpine.

Meerdere teams zijn deze week aan het testen op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. McLaren liet reservecoureur Ryo Hirakawa meters maken, terwijl Aston Martin ervoor koos om Jak Crawford voor het eerst te laten proeven aan Formule 1-materiaal. Tijdens de tests komen de coureurs in actie in oudere Formule 1-wagens, want hier mogen de teams ongelimiteerd mee testen.

Het team van Alpine pakte uit, want eerder deze week lieten ze Kush Maini meters maken. Hij was echter niet de enige die in actie kwam, want ook Victor Martins maakte meters. De Franse Formule 2-coureur maakt onderdeel uit van de Alpine Academy, en het was dan ook niet zijn eerste test. In de A522 maakte Martins heel veel meters, en daar was hij tevreden mee.