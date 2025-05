Carlos Sainz ontloopt straf na vreemd besluit van de stewards

De stewards openden in Monaco een opvallend onderzoek naar Carlos Sainz na afloop van de tweede vrije training. Het ging om een moment uit de tweede vrije training, maar het leverde geen straf op voor de Spanjaard.

Het was een opvallend moment na de derde vrije training: de stewards besloten een onderzoek te openen naar een moment van vrijdagmiddag. De Spaanse Williams-coureur zou in de tweede vrije training een fout hebben gemaakt onder de rode vlag. Het kon hem een flinke straf opleveren, maar de vraag die bleef liggen is waarom de stewards nu pas besloten in te grijpen.

Geen straf

De stewards hebben snel een besluit genomen, en Sainz krijgt geen straf. Volgens de stewards werd het moment pas op zondagochtend onder hun aandacht gebracht. Ze bekeken de zaak, en besloten toen een onderzoek te openen. Sainz moest zich melden, maar het leverde hem geen zware straf op.

De stewards stelden dat het ging om een moment waar Sainz de Alpine van Franco Colapinto had ingehaald in de tweede bocht van het welbekende stratencircuit. Sainz reed slechts 42 meter achter Colapinto toen er met de rode vlag werd gezwaaid. Het snelheidsverschil tussen de twee coureurs was groot, en de stewards namen dit ook mee in hun beslissing.

Eerdere besluiten

Zodra de rode vlag werd getoond, ging Sainz van zijn gas af. Hij deed dit op de gewenste manier, en de stewards vinden dan ook dat een straf hier zeker niet op zijn plaats is. Ook Colapinto moest zich voor een moment onder de rode vlag melden, en hij kreeg ook geen straf. Eén dag eerder moest Oliver Bearman tekst en uitleg geven over een soortgelijke zaak. Hij kreeg een gridstraf van tien plaatsen, omdat hij met opzet niet van zijn gas was gegaan. Hij stelde dat dit anders gevaarlijk was geweest.