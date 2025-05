De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Monaco zit erop. De snelste tijd in deze sessie werd genoteerd door Charles Leclerc. De tweede tijd kwam op naam van Max Verstappen, terwijl Lando Norris de top drie compleet maakte.

De derde vrije training begon zeer rustig. De toppers bleven geruime tijd in de box staan, waardoor de fans het moesten doen met de mindere Goden. Onder meer de Saubers en Franco Colapinto waren direct op de baan te zien. Voor hen is deze sessie van belang om zich goed voor te bereiden op de kwalificatie, een goede startpositie staat hier immers gelijk aan een goede score.

Verkeer

Hülkenberg zorgde voor het eerste kleine momentje in de training. Hij maakte een klein remfoutje in de laatste bocht, maar hij wist zijn Sauber wonder boven wonder uit de muur te houden. De krappe straatjes bleven een uitdaging vormen. Zo kwam Carlos Sainz de Ferrari van Lewis Hamilton tegen, en reed Yuki Tsunoda zijn oud-teamgenoot Isack Hadjar in de weg in de tunnel.

Verstappen vliegt op de mediums

Na een kwartiertje kwamen de toppers voor het eerst de baan op. Veel van hen kozen direct voor runs op de snellere zachte banden, terwijl men bij Red Bull Verstappen en Tsunoda naar buiten stuurde op de mediumbanden. Het was een opvallende keuze, maar zeker geen slechte keuze.

Verstappen noteerde de snelste tijd, waar Leclerc, Norris en Hamilton op de softs niet bij in de buurt wisten te komen. Ook Tsunoda zag er snel uit op deze banden, en dag gaf de burger bij Red Bull moed. Ook bij andere teams begon het zelfvertrouwen te groeien, Carlos Sainz stelde namelijk dat zijn auto goed aanvoelde en dat er veel meer in zat.

Red Bull kiest voor de softs

In de laatste twintig minuten van de sessie koos ook Red Bull ervoor om hun coureurs op de zachte banden te zetten. Verstappen was in zijn eerste run op de zachte banden echter niet sneller dan zijn rondje op de mediums. Wat opviel was dat meer coureurs het niet voor elkaar kregen op deze zachte banden. De Nederlander begon sneller aan de ronde, maar verloor wat rondetijd in de tweede en de derde sector.

Geen grip

Bij Williams leek het dan wel wat beter te gaan. Alexander Albon en Sainz vonden zichzelf terug aan de top van de tijdenlijst. Hun achterstand op de tijd van Verstappen was echter fors. Verstappens teamgenoot Tsunoda had het niet makkelijk, en klaagde over instabiliteit. Ook Verstappen had het lastig, en liet zijn team weten dat hij met alle wielen begon te glijden in de laatste bocht. Hij had simpelweg geen grip, en dat was een puntje voor de Oostenrijkse renstal.

Worstelen met de banden

Ze waren zeker niet de enige die de nodige moeite hadden met de banden. Veel coureurs kregen het wel voor elkaar om snelheid te vinden, maar hun rondetijd verbeteren bleek te lastig te zijn. Oscar Piastri kwam in de laatste fase van de training nog wel in de buurt. Charles Leclerc noteerde een gele tijd in de eerste sector, maar ging daarna sneller. Hij was 0,054 seconden sneller, maar had wel meerdere cool down laps nodig. Het was iets wat meer coureurs deden.

Frustratie bij Verstappen

Verstappen kreeg de zachte banden maar niet onder de knie. Scheldend meldde hij dat hij geen grip had in de eerste sector. Met een belangrijke kwalificatie voor de boeg, is dit niet wat Red Bull en Verstappen willen. Elke seconde is kostbaar, en oponthoud door de banden werkt dan niet mee.

Wat ook niet helpt, is het verkeer. Hamilton was bezig met een snelle tijd, maar werd gehinderd door verkeer. Hij moest de uitloopzone bij het uitkomen van de tunnel induiken, om te voorkomen dat hij terecht zou komen in de langzamere auto's. Zijn Ferrari-teamgenoot Leclerc wist zich daarna te verbeteren.

Hamilton zorgde daarna voor een rode vlag, door de muur te raken in de laatste minuten. Hierdoor werd de sessie na 58 afgevlagd.