Spanningen lopen op na pittige clash tussen Max Verstappen en Sky Sports-verslaggever

Max Verstappen is in aanloop naar de Grand Prix van Canada flink gebotst met Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz. De Nederlandse Red Bull-coureur was niet te spreken over de vraagstelling van Kravitz, en dat liet hij hem weten.

Verstappens incident met George Russell in de Grand Prix van Spanje was in de afgelopen weken het onderwerp van gesprek. De gefrustreerde Verstappen deelde in Barcelona een beuk uit aan Russell, en dat leverde hem een zware straf en een vrachtlading aan kritiek op. Ook in Canada wordt Verstappen nog veelvuldig gevraagd naar dit incident.

Clash met Kravitz

Hij verscheen voor de camera van Sky Sports, waar de bekende verslaggever Ted Kravitz hem een lange vraag stelde: "Een vraag over de gesprekken met de stewards of de wedstrijdleider over de vraag of er een positie moest worden teruggeven. Sinds Jonathan Wheatley weg is, heb je Steven Knowles die het doet."

"Ik neem aan dat hij het was die tegen 'GP' zei dat je die plaats moest teruggeven aan George, wat niet de juiste beslissing was. Dat hebben de stewards later nog bevestigd. Bespreek je dit dan met hem? Hij doet dit werk duidelijk nog niet zo lang, aangezien Jonathan naar Sauber is vertrokken. Hoe krijg je het voor elkaar dat zo'n situatie zich niet meer voor doet?"

Verstappen wachtte rustig de vraag, waarna hij kritisch reageerde op de woorden van Kravitz: "Ik denk eerlijk gezegd niet dat het netjes is om één persoon eruit te pikken, want dat is nooit het geval. We moeten hier als team naar kijken. Naar wat we beter kunnen doen, en zo kijken we ook naar Barcelona. Maar het is niet eerlijk om één persoon aan te wijzen."

Verstappen verdedigt zijn team

Kravitz probeert zich uit de situatie te redden: "Ik denk niet dat ik hem aanwijs, ik benoem hem alleen maar." Verstappen wijst daar nogmaals naar, waarna Kravitz aangeeft dat hij Knowles niet de schuld geeft. Maar Verstappen laat hem er niet mee wegkomen: "Maar je benoemt hem!"

Kravitz verdedigt zich, maar Verstappen maakt duidelijk dat hij achter zijn team staat: "Dat hoef ik hier niet te bespreken. Als we ooit kijken naar dingen die beter kunnen, dan doen we dat op dezelfde manier als elk ander team. Maar ik ga niet voor de camera zeggen wie precies de schuldige is."