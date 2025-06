Marko doet een opvallende onthulling over Max Verstappen

Max Verstappen hoopt dit weekend in Canada weer te kunnen vechten om de zege. Bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in hem, en Helmut Marko stelt zelfs dat Verstappen nog steeds beter en sneller kan worden.

Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. De Nederlandse Red Bull-coureur moet het opnemen tegen de snellere McLarens, maar hij heeft dit jaar al meerdere keren laten zien tot wat hij in staat is. In de Grands Prix van Japan en Emilia-Romagna kwam hij als winnaar over de streep, terwijl weinig mensen hem als de grote favoriet zagen.

Verstappen wordt nog beter

Bij Red Bull zijn ze dan ook tevreden over de viervoudig wereldkampioen. Teamadviseur Helmut Marko is lovend in de podcast The Inside Track: "Hij is zeker de beste coureur die we ooit hebben gehad. Hij blijft zich ook ontwikkelen. Die inhaalactie in bocht 3 in Imola was ongelooflijk. Ik zie nog geen einde aan zijn progressie, er komt altijd wel iets bij."

"Zoals vorig jaar tijdens die regenrace in Brazilië, toen hij van de zeventiende startplaats naar de overwinning reed. Hij wordt steeds sneller, met minder risico en met meer rust. Als het erop aankomt, dan levert hij altijd."

Wat maakt Verstappen zo speciaal?

Als Marko wordt gevraagd wat hem zo speciaal maakt, heeft hij een duidelijk antwoord: "Hij had een zware tijd met zijn vader in de karts. Hij trainde hem echt voor alle situaties: als je nieuw op een circuit komt, dat je gelijk snel moet zijn en dat je in de regen moet rijden. Maar bovenal beschikt hij over een ongelooflijk talent."

Het leven van Verstappen

Marko wijst weer naar Verstappens jeugd: "Hij heeft zijn training gehad van Jos Verstappen, maar in de rest van zijn tijd zit hij op de simulator. Ik kan niet echt zeggen hoeveel het helpt, maar ik geloof dat wat er ook met hem gebeurt, dat hij ervan weet, omdat hij het heeft gezien in één van de situaties op de simulator."

"Hij is enorm toegewijd. Hij is echt alleen geïnteresseerd in racen, hij doet verder niets. Hij heeft een vrij eenvoudig leven en dat alles bij elkaar maakt hem een heel sterke racepersoonlijkheid."