F1-legende ziet Max Verstappen toveren: "Ongelooflijk niveau"

Max Verstappen heeft het dit jaar zwaar in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur staat derde achter de twee McLarens, maar veel grootheden hebben vertrouwen in hem. Ook Emerson Fittipaldi is lovend over Verstappen.

Verstappen kan dit jaar in theorie voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Het lijkt echter alleen een droom te zijn, want Verstappen heeft een grote achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Toch wist Verstappen dit seizoen al twee Grands Prix te winnen, en veel kenners hebben dan ook veel vertrouwen in hem.

Ongelooflijk niveau

Ook tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi is enorm onder de indruk. In een nieuwe aflevering van de podcast Beyond the Grid spreekt hij zich uit: "Ik denk dat Max nu op een ongelooflijk niveau zit qua rijden. Hij draagt de Red Bull-auto op zijn rug, hij rijdt niet."

"Hij draagt de auto in verschillende situaties. Zoals tijdens de Grand Prix van Brazilië van vorig jaar. Het was verbazingwekkend wat hij daar toen allemaal deed. Ik ga terug naar Ayrton Senna om zijn rijstijl mee te kunnen vergelijken. Het is gewoon vergelijkbaar."

Bijzondere acties

Fittipaldi weet wel wat hij vooral bijzonder vindt aan Verstappen: "Ik denk dat het erg indrukwekkend is dat hij constant in staat is om honderd procent van de performance van de auto te benutten en om ervoor te zorgen dat alle vier de wielen grip hebben."

"Hij weet die balans te bewaren, die vier wielen effectief te gebruiken en de zijwaartse grip op de juiste manier vaste te houden. En dat vind ik echt heel indrukwekkend."

Fittipaldi ziet Verstappen allerlei mooie dingen doen: "Het remmen richting de bochten, alles... Hij zit altijd op het randje van de balans van de auto. Hij maakt ook gebruik van de maximale grip die beschikbaar is in elke situatie. Het remmen, het draaien, midden in de bocht, de exit. Hij kan de wielen perfect gebruiken."