FIA negeert veelbesproken Max Verstappen in Canada

Het raceweekend in Canada gaat vandaag van start met de gebruikelijke mediadag. In de paddock van het Circuit Gilles Villeneuve zullen de coureurs aanwezig zijn bij pers- en PR-momenten. Max Verstappen hoeft zich niet te melden bij een officieel persmoment van de FIA.

Verstappen was in de afgelopen twee weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. In de Grand Prix van Spanje had hij immers een beuk uitgedeeld aan de Mercedes van George Russell. De stewards grepen in, waardoor Verstappen nu aan de rand van een schorsing staat. Als hij dit weekend in Canada één strafpuntje pakt, dan is hij geschorst voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Opvallende namen

De FIA heeft echter besloten dat hij niet hoeft te verschijnen op de persconferentie. Om 14:30 lokale tijd melden de herstelde thuisrijder Lance Stroll, Alpine-coureur Franco Colapinto en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich in de perszaal.

Na een halfuurtje maken ze plaats voor drie andere coureurs. Sauber-coureur Nico Hülkenberg krijgt dan gezelschap van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli en Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Laatstgenoemde komt in beeld als Verstappen daadwerkelijk tegen een schorsing aanloopt.

Teambazen

Op vrijdag moeten teambazen zich melden in de perszaal. Tussen de twee vrije trainingen door verschijnen Haas-teambaas Ayao Komatsu, Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur en Williams-teambaas James Vowles zich bij de internationale media.

Belangrijk weekend voor Verstappen

Aangezien het geen sprintweekend is, zijn er op zaterdag en zondag alleen persconferenties na de kwalificatie en de Grand Prix.

Het wordt een belangrijk weekend in Canada, want Verstappen zal er alles aan moeten doen om in het spoor van de McLarens te blijven. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur staat momenteel op de derde plaats in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft een flinke achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Na zijn teleurstellend weekend in Spanje, moet Verstappen nu scoren.