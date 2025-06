Le Mans-debuut voor Max Verstappen? Dit is de grote uitdaging

Oud-wereldkampioen Damon Hill heeft Max Verstappen getipt dat hij nog genoeg tijd heeft om deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. Max Verstappen heeft aangegeven dat hij ondanks zijn status als megacoureur in de Formule 1 ook nog wil gaan proeven van andere raceklasses.

Onlangs heeft Max Verstappen nog deelgenomen aan een GT3-test op de Nordschleife. De Nederlander reed daar onder de naam 'Franz Hermann'. Er wordt aangenomen dat Verstappen bezig is met het halen van zijn DMSB-vergunning, waarmee hij mag deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Ook heeft Verstappen al eerder kenbaar gemaakt dat hij ooit wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans.

Na de Formule 1

Max Verstappen wil na zijn Formule 1-carrière nog graag verder in de autosport. Het liefst wil de Nederlander dan gaan endurance racen. Damon Hill reed zelf de klassieker van Le Mans nog voor zijn Formule 1-carrière. De voormalig wereldkampioen was al 32 toen hij zijn Grand Prix-debuut maakte en reed op zijn 29ste de Le Mans. Uiteindelijk won Hill in 1996 het wereldkampioenschap, net als zijn vader Graham Hill.

Reagerend op Verstappens mening zegt Hill op Instagram: "Ik kwam pas in de F1 toen ik 32 was en ik had Le Mans al gedaan!" Hill postte dit op zijn Instagramstory. Verstappen heeft nog altijd de droom om met Fernando Alonso, die de klassieker won in 2018 en 2019, te rijden.

Achterhoofd

Nadat er aan Verstappen gevraagd werd of hij mee wilde doen, antwoordde hij: "Het zit in ons achterhoofd. We weten dat we het willen doen. (Jos) is er nog steeds heel goed in, maar hij wil niet meer. Hij wil het gewoon niet meer doen. Het is prima. Laten we kijken wat er gebeurt; er kan veel gebeuren. Er zijn veel goede coureurs waar je uit kunt kiezen. Ik heb ook veel vrienden die racen, dus het zal moeilijk worden om er eentje uit te kiezen."

Verstappen gaf verder toe dat hij de voorkeur zou geven aan een lichtgewicht coureur om zijn vader te vervangen, omdat er geen minimumgewichtslimiet geldt op Le Mans. Hij voegde eraan toe: "Het enige is dat er voor Le Mans geen minimumgewicht is voor de coureur. Ik ben een vrij zware deelnemer, dus ik zou lichte teamgenoten moeten vinden om dat te compenseren. Fernando is vrij licht, dus dat zou heel goed voor ons zijn, maar we zouden een andere moeten vinden."