Sainz spreekt belangenverstrengeling tegen en steunt vader bij FIA-zaak

Carlos Sainz staat volledig achter zijn vader, die nadenkt over het deelnemen aan de presidentschapsverkiezingen van de FIA. Sainz Sr. is serieus bezig om zichzelf als kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen voor de FIA. Hij zou het dan opnemen tegen huidige president Mohammed Ben Sulayem, die voor een tweede termijn wil gaan.

Voor Sainz Jr. is het lastig om neutraal te blijven als het gaat over deze kwestie. Het idee is bij zijn 62-jarige vader neergelegd en die wordt er naar verluidt steeds meer in geïnteresseerd. Volgens de Williams-coureur heeft zijn vader alle nodige kwaliteiten tot zijn beschikking die hij nodig heeft als leider van de FIA.

'Praat er al een tijdje over'

"Uiteraard praten we er al een tijdje over", zegt Carlos Sainz junior voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna. "Wat interessant is, is dat het eigenlijk niet iets is dat vanuit hemzelf kwam. Veel mensen in de paddock begonnen het idee een beetje in zijn hoofd te planten en beetje bij beetje is hij het gaan overwegen. En nu denkt hij er dus serieus over na", voegt Sainz toe.

"Ik denk dat het belangrijk is om te vermelden dat hij nog geen team of kandidatuur heeft samengesteld – ik weet niet precies hoe je dat noemt. Maar hij overweegt het en afhankelijk van hoe hij het ziet en of hij zichzelf geschikt acht, zal hij het wel of niet doen. Ik ben zijn zoon, dus ik ben bevooroordeeld. Als ik het zo objectief mogelijk bekijk, ken ik niemand anders die zo intensief het hele traject van karten met zijn zoon heeft meegemaakt en dus echt de wortels van de autosport begrijpt – we hebben samen vier à vijf jaar in het karten gezeten."

De nodige ervaring

Volgens zoon Sainz heeft zijn vader alle ervaring die hij nodig heeft: "Hij heeft vier à vijf jaar met mij in de formuleklassen meegemaakt en weet hoe moeilijk, duur en zwaar die ladder is. Hij heeft tien jaar Formule 1 met mij meegemaakt. Hij heeft veertig jaar rally en rallyraids achter de rug. Hij doet in Spanje veel op het gebied van mobiliteit met de 'Ponle Freno'-campagne voor verkeersveiligheid."

"Hij is iemand die ontzettend veel ervaring heeft in allerlei gebieden van de autosport, en aan het einde van zijn actieve racecarrière zoekt hij een manier om iets terug te geven aan de autosport, die hem zoveel heeft gegeven." Volgens Sainz Jr. zou zijn vader zijn gezonde verstand gebruiken bij bepaalde keuzes en benadrukt hij dat zijn familie 'eerlijk' is.