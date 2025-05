Carlos Sainz rijdt volgende maand op nieuw Spaans F1-circuit

De Spaanse Grand Prix wordt vanaf volgend jaar verreden in Madrid. De werkzaamheden aan het nieuwe circuit zijn pas net begonnen, maar toch zal Carlos Sainz volgende maand al gaan rijden op een aantal secties van de nieuwe Madring.

De Grand Prix van Spanje wordt dit jaar voor het laatst verreden op het circuit van Barcelona. Vanaf volgend jaar verhuist de race naar de hoofdstad Madrid, waar hard wordt gewerkt aan een semi-stratencircuit. De werklui zijn een paar weken begonnen met de bouwwerkzaamheden, en het terrein lijkt dan ook nog lang niet op een circuit voor de Formule 1. Toch vindt er volgende maand al een demorun plaats.

Speciale demorun

Carlos Sainz zal op zaterdag 7 juni namelijk gaan rijden op delen van de nieuwe Madring. Zijn team Williams laat weten dat hij een demorun zal gaan verzorgen in de FW45 uit 2023. Hij zal niet over het hele circuit gaan rijden, want volgens Williams leidt de route over de Ribera del Sena en de Avenida del Partenón naar de zuidelijke ingang van het IFEMA-complex.

Sainz zal tijdens deze speciale demorun gezelschap krijgen van een paar snelle landgenoten. Ook Formule 2-coureur Pepe Martí en Formule 3-coureur Mari Boya zullen een aantal demonstraties gaan verzorgen. In welke wagens deze Campos-coureurs gaan rijden, is nog niet duidelijk.

Ambassadeur

Williams stelt dat er een soort festival zal worden georganiseerd tijdens deze speciale dag. Het feit dat Sainz zal gaan rijden op de nieuwe baan, is niet vreemd. Bij is verbonden aan de Madring als ambassadeur en hij is zelf ook afkomstig uit Madrid. De Spaanse Williams-coureur was ook betrokken bij de aftrap van de werkzaamheden van het circuit.

De Spaanse Grand Prix wordt nu nog verreden op het circuit van Barcelona. Wat de toekomst brengt voor het Catalaanse circuit, is nog niet duidelijk. Barcelona wil in ieder geval nog geen afscheid van de Formule 1.