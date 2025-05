Ferrari voor het eerst verslagen in alternatief klassement

De pitstops speelden weer een belangrijke rol bij het verloop van de Grand Prix van Miami. Het team van Ferrari was tot nu toe oppermachtig in de pitlane, maar ze zijn nu voor het eerst verslagen. Het team van Sauber was sterker, en dat is opvallend.

Ferrari heerste in de eerste vijf races in de pitlane. Ze hebben de snelste pitstop van het jaar tot nu toe op hun naam staan, maar nu zijn ze verslagen. In de pitlane in Miami kwam het team van Ferrari in dit alternatieve kampioenschap niet in het stuk voor. Ze eindigden slechts één keer in de top tien, door de banden van Lewis Hamilton in 2,39 seconden te verwisselen.

Snelle stops

Het team van Sauber deed het dit weekend het beste in de pitlane. De pitcrew van de Zwitserse renstal verwisselde de banden van Gabriel Bortoleto in 2,24 seconden. Daarmee waren ze net iets sneller dan McLaren, want daar kreeg racewinnaar Oscar Piastri in 2,25 seconden een setje nieuwe banden. De top drie werd compleet gemaakt door Alpine, waar de banden van Pierre Gasly in 2,31 seconden werden verwisseld.

Sauber wordt steeds sterker

Red Bull heeft het in de afgelopen maanden wat lastiger gehad in de pitlane, maar nu ging het ietsje beter. De pitstop van Yuki Tsunoda was met 2,33 seconden goed genoeg voor de vierde plaats in dit klassement. McLaren en Racing Bulls lagen dicht bij elkaar op de vijfde en de zesde plek. Naast Ferrari eindigden Williams, Aston Martin en nogmaals Racing Bulls in de top tien.

Dat Sauber het snelste was, is opvallend. Het team worstelde in het verleden met de pitstops, maar sinds een aantal weken gaat het beter. De nieuwe teambaas Jonathan Wheatley was in het verleden bij Red Bull verantwoordelijk voor de pitstops, en dat leverde hem toen veel prijzen op.