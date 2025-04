Verstappen bagatelliseert geruchten over 'ruzie' tussen manager en Marko

Max Verstappen speelde afgelopen weekend een hoofdrol in het nieuws in de Formule 1-wereld. De Nederlander werd veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en een vermeende 'ruzie' tussen Helmut Marko en Raymond Vermeulen zorgde voor headlines. Volgens Verstappen was hier echter niets aan de hand.

Verstappen kende afgelopen weekend in Bahrein een dramatische race. Hij kwam als zesde over de streep en klaagde na afloop steen en been over zijn auto. De geruchtenmolen ging daarna draaien toen Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz met een bijzondere onthulling kwam. Direct na de race had hij gezien hoe er een flinke discussie werd gevoerd tussen Red Bull-adviseur Helmut Marko en Verstappens manager Raymond Vermeulen.

Iedereen was gefrustreerd

Dit voorval zorgde voor veel vraagtekens. Het werd ontkend door meerdere media, maar Kravitz bleef bij zijn verhaal. In Jeddah reageert Verstappen bij de internationale media: "Volgens mij hadden ze gewoon een gesprek over van alles. Dat is denk ik ook toegestaan. Als iemand zoiets ziet, dan kan iemand dat altijd op zijn of haar manier interpreteren. Maar we waren allemaal gefrustreerd door het resultaat en de dingen die verkeerd zijn gegaan. Daar hebben Raymond en Helmut over gesproken, ook Christian Horner kwam erbij."

Normaal gesprek

Volgens Verstappen was er helemaal niets mis met het gesprek. Hij stelt dat het verhaal van Kravitz iets té overdreven was: "Ze hebben gewoon een gesprek gehad en dat moet volgens mij ook kunnen. We geven allemaal om het team, we geven om de mensen die hier werken en we geven ook om de resultaten. Volgens mij is dat allemaal heel erg normaal."

Voor Verstappen ligt de focus dit weekend op de race op het Jeddah Corniche Circuit. Hij wist in 2022 en 2023 de race op zijn naam te schrijven, en is daarmee de recordhouder op deze baan.