Max Verstappen kende afgelopen weekend in Bahrein een frustrerende race. Het zorgde voor veel verhalen en geruchten, en er zou ontevredenheid zijn. Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz onthulde dat er een flinke discussie was, en daar probeert hij nu meer uitleg over te geven.

Kravitz stelde dat er zondag na de Grand Prix iets wat voorgevallen in de garage van Red Bull. Hij stelde dat Verstappens manager Raymond Vermeulen naar binnen was gelopen en daar een flinke discussie had gevoerd met Helmut Marko. Het zorgde voor wilde verhalen. Het verhaal van Kravitz werd vervolgens in twijfel getrokken door andere media. De pitreporter blijft echter achter zijn woorden staan.

Oorzaak

Hij geeft er nu zelfs iets meer details over. Kravitz doet zijn verhaal in de podcast van Sky Sports F1: "Dat is gewoon iets wat ik zag. Ik heb genoeg momenten gezien waarop Vermeulen of Jos Verstappen en Christian Horner en Marko situaties bespraken. Maar Vermeulen leek bijzonder geïrriteerd over iets wat volgens mij de pitstopproblemen waren."

Japan

Kravitz is verder van mening dat er geen groot verhaal achter zijn onthulling moet worden gezocht: "We hebben een kortetermijngeheugen, nietwaar? Nog geen twee weken gelden zeiden we dat Max definitief terug is in de strijd om de wereldtitel na zijn fantastische prestatie in Japan. Hij stond op pole en won die Grand Prix. Laten we er dus een beetje voorzichtig mee zijn."

Pitstops

De verslaggever van Sky stelt dat het geen verrassing is dat Red Bull nu zo tegenvalt: "Red Bull wist tijdens de testdagen al dat ze niet zo snel waren als de McLarens, en eigenlijk ook de Mercedessen. Eigenlijk waren er geen verrassingen. Ik denk dat waar de Verstappens zich aan ergerden, waar Vermeulen over zeurde en Max zei dat ook... 'Als het niet geweldig loopt met de auto, moeten we in ieder geval goede pitstops hebben en moeten de operationele zaken goed verlopen'."