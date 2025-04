'Manager Verstappen woest op Red Bull'

Max Verstappen kende afgelopen weekend een rampzalige Grand Prix in Bahrein. De Nederlander worstelde met zijn auto en kwam uiteindelijk als zesde over de streep. De frustratie bij het kamp Verstappen is groot, en volgens Sky Sports werd dit na de race pijnlijk duidelijk.

Red Bull bezorgde Verstappen in de afgelopen jaren veel successen, maar dit seizoen is alles anders. Verstappen voelt zich nog niet thuis in de RB21, en in Bahrein ging het moeizaam. Verstappen kwalificeerde zich slechts als zevende, verloor een plekje bij de start, worstelde met vrijwel alles, had twee slechte pitstops en kwam als zesde over de streep. Na afloop verklaarde hij dat hij even geen zin had in een gesprek met Red Bull.

Verhitte discussie

Bij het kamp Verstappen zou men woedend zijn. Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz viel iets op direct na afloop van de Bahreinse Grand Prix. Hij stelde dat Verstappens manager Raymond Vermeulen een verhitte discussie voerde met Red Bull-adviseur Helmut Marko. Het zou een pittig gesprek zijn geweest, en volgens Kravitz liep Vermeulen na de discussie boos weg bij de Red Bull-pitbox.

Marko liet het gebeuren

Na de race werd er ook een soort crisisoverleg gehouden door de kopstukken van Red Bull. Daarvoor zou de discussie tussen Marko en Vermeulen hebben plaatsgevonden, zo legt Kravitz uit in een uitzending van Sky Sports: "Aan het einde van de race wachtte ik op een paar teambazen. Vermeulen liep naar binnen in de Red Bull-garage en sprak een hartig woordje met Marko. Vervolgens draaide het uit op een discussie, iets wat Marko gewoon liet gebeuren. Hij stond er maar en hij onderging het. Daarna stormde Vermeulen de garage uit, terwijl hij zijn pasje afdeed. Ze zijn zeker niet blij..."

Volgende week krijgt Verstappen kans op revanche. Dan staat immers de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Jeddah op het programma.