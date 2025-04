De uitslag van de Grand Prix van Bahrein is aangepast. Zoals verwacht is Nico Hülkenberg uit de uitslag van de race geschrapt. De stewards hebben hem gediskwalificeerd, omdat de bodemplaat van zijn Sauber te ver is afgesleten.

Hülkenberg kwam op het circuit van Sakhir als dertiende over de streep. Na de race werd echter bekend dat zijn bodemplaat te ver was afgesleten. De technical delegate van de FIA stuurde de zaak door naar de stewards. De uitkomst liet zich raden, want normaal gesproken volgt er een directe diskwalificatie bij te ver afgesleten skid blocks op de bodemplaat. Dat is nu dan ook gebeurd, waardoor de uitslag van de race is aangepast.

Sauber geeft fout toe

De stewards hebben met het team van Sauber gesproken over de zaak. Daar werd bevestigd dat de bodemplaat op de drie gemeten punten onder de verplichte negen millimeter was gesleten. De vertegenwoordiger van het team van Sauber liet weten dat de meting van de FIA correct was, en dat alle procedures correct waren gevolgd. Daarnaast lieten ze weten dat het een fout was, en dat er ook geen opzet in het spel was. De diskwalificatie was een feit.

Standaardstraf

De stewards geven aan dat ze niets anders konden doen dan Hülkenberg uit de uitslag van de Grand Prix van Bahrein te schrappen. Het is de standaardstraf voor deze overtreding. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt in dit seizoen. In China werden de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc en de Alpine van Pierre Gasly gediskwalificeerd vanwege het feit dat hun auto's niet door de technische keuring kwamen.

Dat is nu dus ook weer het geval. Gelukkig voor Sauber en Hülkenberg staat er volgende week weer een Grand Prix op het programma als het Formule 1-circus verder gaat met de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Jeddah.