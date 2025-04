Diskwalificatie dreigt voor Hülkenberg in Bahrein

Nico Hülkenberg kwam vandaag in Bahrein als dertiende over de streep. De Duitser kende een aardige race, maar het leverde hem geen punten op. Het lijkt hem zelfs nog minder op te leveren, want de technical delegate van de FIA heeft iets gevonden aan zijn auto.

Hülkenberg reed een onzichtbare race in Bahrein. De Duitse Sauber-coureur wist zich aardig naar voren te werken, en hij mocht zelfs heel eventjes dromen van WK-punten. Dat bleek een brug te ver te zijn, maar hij was na afloop wel redelijk tevreden. Dat gevoel kan nu de prullenbak in, want een diskwalificatie lijkt hem boven het hoofd te hangen. Zijn bodemplaat lijkt namelijk te ver te zijn afgesleten.

Bodem te ver afgesleten

Technical delegate Jo Bauer en zijn team voerden een keuring uit na afloop van de race. Daar bleek dat de Sauber van Hülkenberg niet aan de regels voldeed. De skid blocks op de bodemplaat zijn te ver afgesleten, en de zaak wordt nu doorgestuurd naar de stewards. Het wordt een formaliteit, want dit betekent vrijwel altijd een directe diskwalificatie. Dit zou een klap in het gezicht zijn van het team van Sauber.

Strenge stewards

Tijdens de race in Bahrein was te zien dat veel auto's voor opvallend veel vonken zorgden. Daarnaast is het circuit ook zeer hobbelig, omdat de asfaltlaag al zeer oud is. Hülkenberg lijkt nu de pineut te zijn, en een diskwalificatie is vrijwel onvermijdelijk voor hem. In de voorgaande races gebeurde hetzelfde met Lewis Hamilton en Pierre Gasly. De stewards zijn zeer streng als het aankomt op te veel slijtage aan de bodemplaat. Dit levert eigenlijk altijd een diskwalificatie op, gelukkig voor Sauber staat er volgende week alweer een Grand Prix op het programma. De stewards moeten de zaak nu gaan onderzoeken, al staat dus uitkomst dus al eigenlijk vast.