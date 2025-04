Het team van Williams sluit de vrijdag in Bahrein af met een flinke boete. In de eerste vrije training reden beide auto's bijna tegen elkaar aan, en daar waren de stewards niet zo blij mee. Ze hebben Williams op de bon geslingerd.

In de eerste vrije training liet Williams Formule 2-coureur Luke Browning rijden in de auto van Carlos Sainz. De rookie kreeg de kans om zich te bewijzen, maar dit ging bijna mis. Hij knalde namelijk bijna tegen zijn teamgenoot Alexander Albon aan, die niet doorhad dat Browning bezig was met een snelle ronde. Het was een curieus moment, en de stewards waren er niet bepaald blij mee.

Albon had niks door

Williams en Albon mochten zich melden bij de stewards om het moment te bespreken. Albon liet daar weten dat hij geen melding had ontvangen van het feit dat Browning bezig was met een snelle ronde, en dat hij hem naderde. Hij zag Browning ook niet in zijn spiegels verschijnen. Albon stelde dat dit kwam door de manier waarop hij op het circuit reed, en omdat de Aston Martin van de rookie Felipe Drugovich in de weg reed.

Hoge boete

Het team van Williams liet daarnaast ook weten dat de stewards van de coureurs waren afgeleid, waardoor ze niet tijdig konden waarschuwen. De stewards waren niet blij met deze miscommunicatie bij Williams. Ze hebben daarom besloten om een flinke boete uit te delen. Williams heeft een boete van 7500 euro gekregen. De stewards merken daarnaast op dat Browning bezig was met een snelle ronde, en omdat Albon langzamer reed, dit had kunnen uitdraaien op een enorm ongeval.

De stewards hebben hun beslissing genomen op basis van eerdere soortgelijke situaties. Voor Williams is het een pijnlijk begin van het weekend. Vorige week kreeg Carlos Sainz ook een boete, hij kreeg die toen voor het feit dat te laat arriveerde bij het volkslied.