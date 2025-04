De eerste vrije training in Bahrein zit erop. Zonder Max Verstappen werd de sessie verreden, en de snelste tijd werd genoteerd door Lando Norris. De tweede tijd werd neergezet door Pierre Gasly, terwijl de top drie compleet werd gemaakt door Lewis Hamilton.

Verstappen was één van de coureurs die zijn auto voor deze training had afgestaan aan een rookie. In zijn RB21 zat in deze sessie de jonge Japanner Ayumu Iwasa. Ook Dino Beganovic (Ferrari), Ryo Hirakawa (Haas), Frederik Vesti (Mercedes), Felipe Drugovich (Aston Martin) en Luke Browning mochten hun opwachting maken.

Weinig grip

Iwasa kwam als eerste de baan op. Red Bull had een aantal aerorakes aan zijn auto bevestigd, en daarmee werd het doel van zijn training duidelijk. De Japanner moest data verzamelen, en dat deden de meeste van zijn mede jongelingen ook. Snelle tijden werden niet genoteerd in de eerste minuten van de sessie. Meerdere coureurs lieten weten dat er amper grip was, en dat betekende dat de coureurs moesten opletten.

Ferrari-coureur Lewis Hamilton klaagde dat zijn balans niet goed was. Hij vermoedde dat het kwam door de banden, terwijl er dus ook amper grip was. Ook Oscar Piastri liet weten dat deze problemen voor hem goed merkbaar waren.

Antonelli

Mercedes-rookie Vesti maakte kennis met de lastige omstandigheden. Hij verremde zich in bocht één, en dat leverde hem bijna een spin op. Hij hield zijn wagen onder controle en hij kon gewoon verder rijden. Zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli had het zwaarder. De Italiaan meldde zich enigszins in paniek op de radio om te vertellen dat hij geen power meer had. Hij strompelde naar de pits, en het team moest op zoek gaan naar de oorzaken van de problemen.

Verrassende namen

De overige coureurs gingen rustig verder met het rijden van rondjes. Aangezien de sessie werd verreden in het zonnetje, waren de tijden niet heel representatief. De kwalificatie en de race worden immers verreden in de avond, waardoor deze sessie dus meer draaide om het geven van tijd aan de rookies en het verzamelen van data.

In het laatste halfuur van de sessie gingen veel coureurs de baan op op de zachte banden. Aangezien de meeste topteams een rookie in de auto hadden zitten, stonden er andere namen aan de kop van de tijdenlijst. Onder meer de Alpines, Alexander Albon, de Saubers en Esteban Ocon zagen er snel uit. Dat betekent echter niet dat ze morgen in de kwalificatie ook om de pole kunnen vechten.

Albon

Albon zorgde nog wel voor de nodige actie. In de pitlane reed hij bijna tegen de Red Bull van Tsunoda aan, terwijl hij op de baan zijn team een hartaanval zorgde. De Thai was bezig met een langzaam rondje, toen zijn rookie-teamgenoot Browning in volle vaart aan kwam rijden. Albon had dit niet door, en het scheelde niet veel of de twee hadden elkaar van het circuit gereden. Teambaas James Vowles bekeek het moment met een bedrukt gezicht. Het moment in de pitlane leverde Albon in ieder geval een onderzoek van de stewards op.

Bij het team van McLaren hadden ze geen rookies in de auto gezet. Dat betekende dat ze een kleine voorsprong hadden op de concurrentie. Lando Norris kon even doorrijden, waardoor hij de snelste rondetijd op zijn naam kon zetten. Hierdoor belandde de regerend constructeurskampioen aan de bovenkant van de tijdenlijst.

Rookies

Browning was uiteindelijk de snelste rookie van de dag met de dertiende tijd. Hij was net iets sneller dan Beganovic, terwijl de andere rookies aan de onderkant van de tijdenlijst stonden. Dit was niet vreemd, aangezien de teams het meestal niet aandurven om hun rookies te laten pushen in trainingen. Vesti was wel sneller dan zijn teamgenoot Antonelli, maar dat kwam dus door het motorprobleem van de Italiaan.