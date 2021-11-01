HRT
- Team naam HRT
- Basis Madrid, Spanje
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2010
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 12.655 reacties op HRT
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over HRT
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Voormalig Formule 1-coureur Sakon Yamamoto verkozen in Lagerhuis
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Daniel Ricciardo: "Ik had verwacht nu kampioen te zijn"
Daniel Ricciardo debuteerde in 2011 in de Formule 1. Hij begon het seizoen als testcoureur van Scuderia Toro Rosso maar stapte halverwege het seizoen in bij HRT. Vanaf 2012 bego...06 maa 2020 11:41
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Xtrac maakt offerte voor standaard versnellingsbak
Het bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op het maken van versnellingsbakken, Xtrac, zal een offerte indienen om versnellingsbakken te leveren aan alle Formule 1-teams voor de...26 feb 2019 17:41
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Ricciardo denkt dat hij tot nu toe maximale uit carrière gehaald heeft
Daniel Ricciardo heeft geen enkele spijt van de keuzes die hij in zijn carrière gemaakt heeft. In gesprek met RACER vertelde hij dat hij niet het gevoel heeft dat hij op ...03 feb 2019 10:09
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Karun Chandhok is onder de indruk van Robert Kubica. De voormalig HRT-coureur vindt de terugkeer van de Pool in de Formule 1 een geweldig menselijk verhaal. Het verhaal van Kub...26 jan 2019 13:27
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Karun Chandhok "Renault is op zijn minst nog één jaar weg van een top drie bij de constructeurs"
Voormalig HRT Formule 1-coureur Karun Chandhok denkt dat Renault Sport F1 nog minstens een jaar nodig heeft om te kunnen vechten voor een top drie klassering in het constru...19 jan 2019 13:45
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Voormalig Ferrari-manager: "Vertrek Arrivabene is geen verrassing"
Voormalig Ferrari-manager, Daniele Audetto, zegt dat hij er niet verbaasd over is dat Ferrari voormalig teambaas Maurizio Arrivabene aan de kant heeft geschoven. Vorige wee...15 jan 2019 12:06
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Red Bull Racing-teambaas Christian Horner geeft toe dat hij bedroefd is dat Daniel Ricciardo Red Bull Racing heeft verlaten. De Brit was namelijk te spreken over zijn line-up va...06 dec 2018 08:30
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Ricciardo sluit Red Bull-periode af met bezoek aan fabriek
Daniel Ricciardo verruilt het blauw van Red Bull Racing in 2019 voor het geel-zwart van Renault. Vrijdag nam de Australiër na vijf jaar afscheid van zijn oude werkgever. R...01 dec 2018 16:35
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Bruno Senna viert vandaag zijn 35e verjaardag
Bruno Senna is jarig. De in Sao Paulo geboren ex-Formule 1-coureur bereikt de leeftijd van 35 jaar. Bruno, het neefje van, begon op vijf jarige leeftijd in de karts. Hij trok me...15 okt 2018 15:27
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Daniel Ricciardo: "Hoop nieuw contract rond de zomerstop rond te hebben"
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Dani Clos heeft een nieuwe roeping gevonden. De 29-jarige Spanjaard, die in 2012 als testcoureur van HRT F1 Team zes keer in actie kwam tijdens een vrijdagtraining, gaat zich to...19 feb 2018 15:15
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Reglementswijzigingen 2021 moeten nieuwe teams aantrekken
Vanaf 2021 rijdt de Formule 1 met goedkopere en duurzamere motoren. De maatregelen zijn nodig om de continuiteit van de bestaande constructeurs te waarborgen, maar volgens Formu...18 nov 2017 14:39
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Jean Todt: "Er zullen niet snel nieuwe teams bijkomen"
Het lijkt erop dat de Formule 1 de komende jaren niet meer dan tien teams zal tellen. In 2010 deed de FIA een poging de startgrid uit te breiden door nieuwe teams te lokken midd...10 sep 2017 09:34
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FIA ontving nog geen serieuze aanvragen van nieuwe F1-teams
De Formule 1-grid bestaat momenteel uit tien teams en twintig auto's en daar komt voor 2018 in elk geval geen extra renstal bij. De internationale autosportbond FIA en Liber...06 sep 2017 16:51
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Daniel Ricciardo viert vandaag zijn 28ste verjaardag
Red Bull Racing-coureur Daniel Ricciardo is vandaag jarig. De Australiër blaast 28 kaarsjes uit op zijn verjaardagstaart. Ricciardo is bezig aan zijn zesde volledige seizoe...01 jul 2017 13:50
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Luis Perez-Sala viert vandaag zijn 58ste verjaardag
Oud Formule 1-coureur Luis Perez-Sala is vandaag jarig. De Spanjaard blaast 58 kaarsjes uit op zijn verjaardagstaart. Perez-Sala racete in 1988 en 1989 voor het team van Minardi...15 mei 2017 10:41
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'Red Bull moet in Rusland ook naar achteren kijken'
Het team van Red Bull Racing is momenteel het derde team in de rangorde. Het gat naar Mercedes en Ferrari is nog te groot, maar ook naar achteren is het gat groot waardoor de we...28 apr 2017 12:21
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WEC: Karun Chandok keert terug in 24 uur van Le Mans
Voormalig Formule 1-coureur en Channel 4-reporter Karun Chandok keert na een jaar afwezigheid terug in de 24 uur van Le Mans. De coureur uit Madras reed in de periode van 2012 t...22 apr 2017 15:25
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De dag dat Alonso won bij zijn debuut voor Ferrari
Het is vandaag precies zeven jaar geleden dat de opening van het seizoen 2010 plaats vond in Bahrein. Het was de eerste race van Fernando Alonso in dienst van Ferrari en de Span...14 maa 2017 13:10
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Budgetplafond zal niet werken volgens Sergio Marchionne
Enkele weken geleden liet Liberty Media, de nieuwe grootaandeelhouder van de Formule 1, weten plannen te hebben voor een budgetplafond. Een eerdere poging tot een budgetplafond ...28 dec 2016 08:18
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Liberty Media denkt na over introductie budgetplafond
Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1, denkt na over de introductie van een budgetplafond in de Formule 1. Het nieuws over het budgetplafond is afkomstig uit Engela...18 dec 2016 13:24
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Alle teams voor het eerst sinds 2009 met punten
Alle Formule 1-teams hebben dit jaar punten gescoord. Een zeldzaamheid, want in 2009 gebeurde het voor het laatst dat alle renstallen met punten achter hun naam eindigden. Met d...06 dec 2016 11:27
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SF: Vandoorne pakt eerste overwinning in Super Formula
Een week na de bevestiging als racecoureur in 2017 bij McLaren-Honda, heeft Stoffel Vandoorne ook zijn eerste overwinning in de Japanse Super Formula te pakken. De Belg startte ...10 sep 2016 15:09
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Ook Chandhok en Marques zijn vandaag jarig
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De la Rosa: "2016 wordt een beter jaar voor de Formule 1"
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WEC: Senna lijkt op weg naar LMP2 stoeltje
Voormalig Formule 1-coureur Bruno Senna lijkt in 2016 zijn seizoen in de Formule E te gaan combineren met het World Endurance Championship. De voormalig coureur van HRT, Lotus e...20 dec 2015 13:18
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Oud-teambazen waarschuwen Haas voor 'ruw ontwaken'
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Rossi mag zondag starten ondanks 107% regel
Alexander Rossi heeft toestemming gekregen om te starten tijdens de Grand Prix van Japan. De Amerikaan had in de kwalificatie een tijd gereden van meer dan 107% van de snelste t...26 sep 2015 19:49
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Pedro de la Rosa keert vandaag terug in een eenzitter. De Spanjaard kruipt in een Formule E-bolide van Team Aguri voor een testdag op Donington Park, meldt Motorsport.com. De Ja...08 jul 2015 13:39
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De la Rosa beschouwt F1 als gepasseerd station
Pedro de la Rosa denkt niet dat hij ooit nog een actieve rol in de Formule 1 zal bekleden. De 44-jarige Spanjaard reed meer dan honderd Grands Prix voor teams als Arrows, McLare...06 mei 2015 14:27
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Video: Karun Chandhok over zijn motorsportcarrière
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'De la Rosa wordt testrijder bij Mercedes'
Pedro de la Rosa lijkt binnenkort een nieuw team aan zijn cv te kunnen toevoegen. Volgens de Spaanse krant Marca zal de oud-coureur van onder andere McLaren en HRT in dienst tre...23 feb 2015 09:12
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Ferrari haalt Cuquerella als hoofdengineer in huis
Het team van Ferrari heeft na de uittocht van werknemers nieuw personeel nodig. De Scuderia is in die zoektocht terecht gekomen bij Toni Cuquerella, melden Italiaanse en Spaanse...21 jan 2015 11:01
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Ricciardo staat stil bij teloorgang van achterhoedeteams
De Formule 1 kreeg vorige week heel wat voor de kiezen. In tijdsbestek van enkele dagen kwam zowel Caterham als Marussia onder curatele te staan. Nadat eerder HRT al omviel zijn...30 okt 2014 16:46
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Column: Column: Formule 1 verspeelt laatste beetje krediet in 2014
2014 gaat de Formule 1-geschiedenisboeken in als een desastreus jaar. Na klachten over het uiterlijk van de nieuwe neuzen, felle kritiek op het geluid van de nieuwe V6 turbomoto...28 okt 2014 12:46
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Ricciardo: "Vroeg debuut goed voor Sainz Jr."
Een vroeg debuut voor de jonge Carlos Sainz Jr. zou erg goed zijn voor de rijder. Daarvan is Red Bull Racing-coureur Daniel Ricciardo overtuigd. De Australiër denkt dat de Span...09 aug 2014 10:52
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Sainz junior bevestigt kandidatuur voor zitje bij Caterham
Carlos Sainz junior windt er geen doekjes om, er vinden inderdaad gesprekken plaats tussen Red Bull en Caterham om hem onder te brengen bij de Maleisische renstal. Sainz junior ...11 jul 2014 11:02
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Caterham neemt Berthon op in opleidingsprogramma
Nathanael Berthon maakt vanaf nu onderdeel uit van het Driver Development Program van Caterham F1 Team. Dat heeft de Maleisische renstal bekend gemaakt. Berthon is actief in de ...09 jul 2014 09:06
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'Red Bull van plan om Sainz junior bij Caterham te stallen'
Carlos Sainz junior zou nog dit seizoen zijn debuut in de Formule 1 kunnen maken. De zoon van rallylegende Carlos Sainz is momenteel koploper in de tussenstand van de World Seri...08 jul 2014 16:28
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Column: Column: De negen Formule 1-levens van Colin Kolles
Onkruid vergaat niet. Het zou van weinig respect getuigen om Colin Kolles te vergelijken met onkruid, maar ook deze Roemeense Duitser of Duitse Roemeen duikt steeds weer op in d...17 jun 2014 13:05
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Forza Rossa heeft tot 23 juni om 20 miljoen borg te betalen
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Het lijkt Colin Kolles toch weer te zijn gelukt. Vanaf volgend seizoen zal de Formule 1-grid uit twaalf teams te bestaan doordat de FIA het ingeschreven team 'Forza Rossa' van K...03 jun 2014 08:52
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Chandhok en Senna namens Mahindra Racing in Formule E
Karun Chandhok en Bruno Senna zijn komend seizoen in de Formule E weer teamgenoten. De twee waren in het verleden in de Formule 1 al aan elkaar gekoppeld bij HRT. Mahindra Racin...26 mei 2014 14:05
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Colin Kolles: "Ricciardo is een geschenk voor Formule 1"
Colin Kolles staat niet versteld van het feit dat Sebastian Vettel nu al een hele kluif aan Daniel Ricciardo heeft. Of de regerend wereldkampioen zijn status van lievelingetje b...22 mei 2014 16:46
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Roemeense Ferrari-importeur naamgever van project Kolles
De internationale autosportbond FIA deelde vorige week een Formule 1-startbewijs uit aan Gene Haas voor 2015. De Amerikaan mag proberen volgend seizoen een renstal op de grid te...14 apr 2014 10:41
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Sky Sports F1 versterkt team met Bruno Senna als analist
Bruno Senna maakt dit jaar zijn opwachting als co-commentator en analist bij Sky Sports F1. De Braziliaan zal bij de Grands Prix van Maleisie, China, Hongarije, Singapore, Rusla...06 maa 2014 11:30
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107 procent-regel door nieuwe reglementen zeer actueel
Terwijl de teams deze week met man en macht proberen om hun auto's in gereedheid te brengen voor de openingsrace in Australië, is het maar de vraag hoeveel wagens de startopste...27 feb 2014 11:55
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Rechtszaak vormt bedreiging voor inschrijving Kolles
Colin Kolles onderneemt een nieuwe poging om een eigen renstal in de Formule 1 op poten te zetten, maar een aanklacht dreigt nu roet in het eten te gooien. Voormalig medewerker ...17 feb 2014 12:15
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Xevi Pujolar miste realiteitsbesef bij Williams
Engineer Xevi Pujolar verruilde afgelopen winter Williams voor Scuderia Toro Rosso. Hij was sinds 2003 werkzaam in Grove, met uitzondering van een uitstapje naar HRT in 2010. De...11 feb 2014 13:53
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Dacia ontkent betrokkenheid bij project van Colin Kolles
Colin Kolles onderneemt een nieuwe poging om terug te keren in de Formule 1. Hij behoort tot de gegadigden voor het twaalfde startbewijs voor 2015. De voormalig teambaas van Mid...20 jan 2014 09:28
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Kolles gelinkt aan mogelijk Dacia Formule 1-team
Er wordt een zeer onwaarschijnlijke naam gelinkt aan een potentiële deelname aan het Formule 1-kampioenschap in 2015: Dacia. Autoproducent Dacia is een Roemeens bedrijf dat sin...19 jan 2014 20:41
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Pujolar bij Toro Rosso nieuwe race-engineer van Vergne
Het was al langer duidelijk dat Xevi Pujolar zich bij Scuderia Toro Rosso zou voegen voor 2014, maar nu is ook bekend welke functie hij gaat bekleden. De Spanjaard is de nieuwe ...04 dec 2013 12:45
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Engineer Pujolar wijkt uit naar Scuderia Toro Rosso
Xevi Pujolar verlaat Williams om aan de slag te gaan bij Scuderia Toro Rosso, zo meldt journalist Adam Cooper. De Spanjaard was sinds 2011 werkzaam voor Williams. Dit seizoen al...29 nov 2013 10:21
01 nov 2021 13:07
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15:43F1
18 nov 2017 14:39
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06 sep 2017 16:51
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16:51F1
01 jul 2017 13:50
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13:50F1
15 mei 2017 10:41
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10:41F1
28 apr 2017 12:21
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12:21F1
22 apr 2017 15:25
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15:25WEC
14 maa 2017 13:10
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13:10F1
19 jan 2017 10:15
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10:15F1
28 dec 2016 08:18
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08:18F1
18 dec 2016 13:24
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13:24F1
06 dec 2016 11:27
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11:27F1
10 sep 2016 15:09
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15:09SF
28 jul 2016 13:15
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13:15F1
01 jul 2016 08:37
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08:37F1
01 jun 2016 09:06
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09:06F1
05 apr 2016 12:45
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12:45F1
20 maa 2016 12:42
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12:42F1
19 jan 2016 10:15
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10:15F1
02 jan 2016 09:35
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09:35F1
20 dec 2015 13:18
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13:18WEC
05 dec 2015 10:10
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10:10F1
24 okt 2015 08:38
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08:38F1
26 sep 2015 19:49
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19:49F1
08 jul 2015 13:39
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13:39F1
06 mei 2015 14:27
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23 feb 2015 09:12
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11:01F1
14 dec 2014 10:53
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10:53F1
30 okt 2014 16:46
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16:46F1
28 okt 2014 12:46
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12:46F1
09 aug 2014 10:52
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10:52F1
11 jul 2014 11:02
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11:02F1
09 jul 2014 09:06
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09:06F1
08 jul 2014 16:28
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16:28F1
17 jun 2014 13:05
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13:05F1
04 jun 2014 10:41
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10:41F1
03 jun 2014 08:52
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08:52F1
26 mei 2014 14:05
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14:05F1
22 mei 2014 16:46
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16:46F1
14 apr 2014 10:41
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10:41F1
06 maa 2014 11:30
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11:30F1
27 feb 2014 11:55
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11:55F1
17 feb 2014 12:15
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12:15F1
11 feb 2014 13:53
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13:53F1
20 jan 2014 09:28
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09:28F1
19 jan 2014 20:41
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20:41F1
04 dec 2013 12:45
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12:45F1
29 nov 2013 10:21
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10:21F1
Historie HRT
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Coureur#
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HRT
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2011
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