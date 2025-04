Red Bull Racing nam twee weken geleden een ingrijpende beslissing. Ze besloten Liam Lawson aan de kant te schuiven en te vervangen door Yuki Tsunoda. Christian Horner spreekt een opvallende bewering van teamadviseur Helmut Marko tegen.

Het feit dat Red Bull besloot om Lawson te vervangen door Tsunoda, was opvallend. Eind vorig jaar kozen ze immers vol vertrouwen voor Lawson, terwijl de meer ervaren Tsunoda aan de kant werd geschoven. Toen ze na de Chinese Grand Prix toch besloten om Tsunoda de kans te geven, deden ze alsof ze altijd in hem hadden geloofd. Het was een vreemde actie, want eerder keken ze hem met de nek aan.

Opvallend verhaal van Marko

Het zorgde dan ook voor een terechte vraag: waarom koos Red Bull vorig jaar niet direct voor Tsunoda? Red Bull-adviseur Helmut Marko kreeg die vraag ook, en hij kwam met een opmerkelijk antwoord. Hij stelde dat dit kon worden toegeschreven aan één incident op het circuit van Silverstone. Hij wees naar een incident met Pierre Gasly, waardoor er troep op de baan belandde. Dit zorgde voor schade aan de vloer van Max Verstappen, en volgens Marko zou dit voor veel woede bij topontwerper Adrian Newey hebben gezorgd.

Horner reageert

Newey is nu vertrokken, en Marko stelde dat Tsunoda nu aan zichzelf heeft gewerkt. Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde verrast toen hij werd geconfronteerd met deze opmerkelijke uitspraken van Marko. In gesprek met de internationale media probeert hij het in een ander licht te zetten: "Adrian was dit jaar zeker niet betrokken bij het samenstellen van de coureurs. Ik denk dat Helmut met zijn uitspraken verwees naar een incident op het circuit van Silverstone in 2022. Maar Adrian had helemaal geen inbreng in onze selectie van de coureurs voor dit jaar."

Newey is zelf ook vertrokken bij Red Bull. Hij begon vorige maand aan zijn nieuwe uitdaging bij Aston Martin.