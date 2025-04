'Newey hield Red Bull-transfer van Tsunoda tegen'

Het team van Red Bull Racing besloot vorige week Liam Lawson te vervangen door Yuki Tsunoda. Het is een opvallende keuze, want de Japanner kreeg eerder geen kans van Red Bull. Helmut Marko onthult dat Adrian Newey hier ook een rol bij speelde.

Lawson kende een tegenvallende start van het seizoen. De Nieuw-Zeelander wist niet te scoren in Australië en China, en ze besloten hem terug te zetten naar Racing Bulls. Hij wordt vervangen door Yuki Tsunoda, die in de afgelopen vier jaar rondreed bij het zusterteam van Red Bull. Het feit dat Tsunoda nu toch mag instappen, is opvallend. De Japanner had eerder immers geen enkel perspectief op het zitje bij het topteam.

Imago van Tsunoda

De vraag is dan ook: waarom geeft Red Bull Tsunoda nu wel de kans? In een interview met Kleine Zeitung krijgt Red Bull-adviseur Helmut Marko de vraag waarom ze vorig jaar niet voor deze line-up met Tsunoda hebben gekozen: "Yuki had lange tijd het imago dat hij niet consistent presteerde en hier en daar domme fouten maakte. Dat is wat er vorig jaar in Mexico gebeurde, waar voor ons de besluitvorming begon. Bij Liam was het eerst andersom: hij kwam en leverde meteen, hoe groot de druk ook was. Achteraf gezien was het echt niet de juiste beslissing."

Newey

Marko laat weten dat er nog iets meespeelde op de achtergrond. Hij gaat verder met zijn verhaal, en wijst naar topontwerper Adrian Newey: "Over het algemeen kan echter veel worden teruggevoerd naar één enkel incident. Op het circuit van Silverstone reed Yuki tegen de auto van Pierre Gasly aan, waarna onderdelen op de baan de onderkant van de auto van Verstappen beschadigden, waardoor hij de race verloor. Newey was destijds woedend. Vanaf dat moment werkte Yuki als een soort rode lap voor hem. Maar nu is Newey weg, en heeft Yuki had aan zichzelf gewerkt."