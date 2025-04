Ook het team van Williams kiest ervoor om een rookie in te zetten in Bahrein. Tijdens de eerste vrije training op het circuit van Sakhir kiezen ze voor een logische naam. Luke Browning mag zijn eerste meters van 2025 tijdens een F1-training gaan maken.

Alle Formule 1-teams zijn dit jaar verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Dat betekent dat ze er op tijd bij moeten zijn, en dat zorgt voor een spektakel in Bahrein. Veel teams kiezen er namelijk voor om een jongeling achter het stuur te zetten. Ook Williams doet dat nu, en ze hebben hun Academy-coureur Luke Browning aangewezen voor deze kans.

Formule 2

Browning zal in de eerste vrije training plaatsnemen in de FW47 van Carlos Sainz. Formule 2-coureur Browning maakt onderdeel uit van de Williams Racing Academy, en reed vorig jaar al een training in Abu Dhabi. Hij heeft dus al de nodige ervaring, en Williams heeft hem zo goed mogelijk voorbereid op deze sessie. Hij kwam afgelopen weekend in actie tijdens een TPC-test op het circuit van Monza, waar ook Victor Martins meters mocht maken.

Enthousiasme

Browning is blij met deze kans. De 23-jarige Britse coureur deelt zijn enthousiasme is een persbericht van Williams: "Het feit dat ik een nieuwe kans heb gekregen om een vrije training te rijden voor Williams, is een droom die uitkomt. Ik krijg steeds meer vertrouwen elke keer als ik met deze auto rijd. Mijn grootste doel voor deze training is om meer comfortabel te worden met de procedures en de omgeving van de Formule 1, ik ga verder bouwen op mijn ervaring van Abu Dhabi in december."

Browning is niet de enige rookie die in actie komt tijdens de eerste vrije training in Bahrein. Aston Martin kiest ervoor om Felipe Drugovich in te zetten, terwijl ook Dino Beganovic (Ferrari), Frederik Vesti (Mercedes) en Ryo Hirakawa (Haas) zullen gaan rijden.