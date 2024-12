Williams-talent Browning tekent F2-contract voor 2025

Williams-talent Luke Browning heeft zijn plannen voor 2025 bekendgemaakt. De Britse coureur zal volgend seizoen in het voorprogramma van de Formule 1 te zien zijn. Browning heeft een Formule 2-contract getekend bij het team van Hitech Pulse-Eight.

Browning maakte afgelopen weekend zijn debuut tijdens een officiële Formule 1-sessie. De Britse coureur nam bij Williams plaats in de auto van Alexander Albon voor de eerste vrije training. Hij kende een sessie zonder grote problemen, en hij noteerde uiteindelijk de twintigste tijd. In Abu Dhabi kwam hij ook in actie in de Formule 2, en vandaag is bekendgemaakt dat hij ook volgend jaar in deze klasse zal rijden.

Hij heeft een contract getekend bij Hitech, voor dit team reed hij eerder dit jaar ook in de Formule 3. Hij eindigde als derde in dat kampioenschap en hij reed sinds Azerbeidzjan in de Formule 2 voor het team van ART. Hij maakt nu dus de overstap naar Hitech, het is nog niet bekend wie zijn teamgenoot gaat worden bij het Britse team. Voor Browning zit het seizoen er nog niet helemaal op, want hij zal later deze week weer plaatsnemen in een Formule 1-wagen. Hij neemt namens Williams deel aan de post season test.