Browning rijdt VT1 voor Williams in Abu Dhabi

Het team van Williams heeft een opvallende naam aangewezen voor de eerste vrije training in Abu Dhabi. Aangezien het team nog moet voldoen aan de rookieregels, zal Luke Browning in actie komen tijdens VT1. Hij zal in actie komen tijdens de Young Driver Test.

Alle teams moeten dit jaar twee keer een rookie inzetten tijdens een vrije training. Het team van Williams moet nog één keer een rookie inzetten dit jaar. De keuze is gevallen op Luke Browning, het wordt voor hem zijn debuut in een vrije training. De Brit maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Williams. Vorig jaar mocht Zak O'Sullivan de eerste training rijden, maar hij verloor dit jaar zijn stoeltje in de Formule 2.

Browning reed dit jaar in de Formule 3 namens het team van Hitech Pulse-Eight. Hij kende een aardig seizoen met twee zeges en één derde plaats. Hij eindigde als derde in het kampioenschap, en hij kreeg direct promotie naar de Formule 2. In Bakoe debuteerde hij bij het team van ART. Hij eindigde als elfde in de sprintrace en kwam als zevende over de streep in de hoofdrace. Browning zal namens Williams ook de Young Driver Test gaan rijden na afloop van het seizoen. Het is nog niet duidelijk wie hij zal gaan vervangen in de eerste vrije training in Abu Dhabi.