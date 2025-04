Carlos Sainz kende een zondag om snel te vergeten in Japan. Na de race kon hij niet snel zijn spullen pakken, want hij moest zich melden bij de stewards. Hij arriveerde voorafgaand de race namelijk te laat bij het volkslied, en dat levert hem een flinke boete op.

Alle coureurs zijn verplicht om voorafgaand de race aanwezig te zijn bij het volkslied. Zo'n kwartier voor de start van de Grand Prix moeten ze zich aan de voorkant van de grid verzamelen om respect te tonen voor het volkslied. Williams-coureur Sainz ontbrak echter bij deze ceremonie in Japan. De stewards waren daar niet zo blij mee, en Sainz mocht zich na afloop van de Grand Prix melden.

Maagproblemen

Als een coureur opzettelijk het volkslied overslaat, dan staat daar een enorme boete op. Sainz en Williams kregen de kans om hun situatie uit te leggen bij de stewards. Bij de stewards schoof ook een arts aan, want Sainz bleek vlak voor de race met een medisch probleem te kampen. De dokter legde aan de stewards uit dat Sainz kampte met pijn aan de buik, en dat hij hierdoor te laat op de grid arriveerde.

Forse boete

De dokter verklaarde dat Sainz de juiste medicatie had ontvangen, maar dat hij niet meer op tijd op de grid kon arriveren. De stewards begrijpen het probleem van Sainz, maar ze vinden het geen goed excuus om het volkslied te missen. Volgens hen is het een belangrijk moment voorafgaand de race, en moeten alle partijen ervoor zorgen dat de coureurs op tijd arriveren op de grid.

Ze hebben dan ook besloten om Sainz een boete van 20.000 euro te geven. De helft van deze boete is echter voorwaardelijk, waardoor Sainz nu 'slechts' 10.000 euro hoeft te betalen. Als hij binnen een jaar weer de fout ingaat, dan moet hij de hele boete betalen. Hij kwam als veertiende over de streep in Suzuka.