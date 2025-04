In Japan rijdt het team van Red Bull Racing dit weekend rond in de kleuren van Honda. Het is een mooi eerbetoon aan hun afzwaaiend motorpartner, maar het is vooral een bijzonder moment voor Max Verstappen. Honda is voor Verstappen veel meer dat het bedrijf dat de krachtbronnen voor zijn team bouwt.

De Japanse Grand Prix is een soort thuisrace voor Red Bull. De krachtbronnen in de RB21 zijn afkomstig uit Japan, de kleuren doen dit weekend denken aan Japan en met Yuki Tsunoda zit er ook een Japanner achter het stuur. Hij werd hartstochtelijk toegejuicht tijdens een speciale demorun in Tokio, maar ook Verstappen kreeg applaus.

Verstappen stelde dat hij dankbaar is voor alle mooie momenten die hij met Honda heeft beleefd. Zijn grootste successen beleefde hij met een Honda-motor in zijn auto, en hij liet het Japanse publiek weten dat hij een hereniging met het merk zeker niet uitsluit. Het klonk als een PR-praatje, maar bij Verstappen is dit niet het geval.

Op sociale media plaatste Verstappens mediateam deze week een paar schattige foto’s. Op de plaatjes is Verstappen te zien als een klein ventje. Met een speen in zijn mond zit hij in de cockpit van de auto van zijn vader Jos. De wagen in kwestie? De Honda RA099.

A long history with Honda 馃 pic.twitter.com/6Pu4MmKtM0 — Max Verstappen (@VerstappenCOM) April 1, 2025

Geschiedenis

De geschiedenis van de Verstappens en Honda gaat dan ook veel verder terug dan de samenwerking bij Red Bull. De RA099 speelt daar een belangrijke rol bij, het is een wagen met een grote geschiedenis, zonder dat er ooit een meter in een Grand Prix mee is gereden.

Eind 1998 werd bekend dat Honda bezig was met een project om terug te keren in de Formule 1. Het was de bedoeling dat ze in 2000 op de grid zouden verschijnen met een eigen team, en in 1999 zou er een uitgebreid testprogramma worden afgewerkt. De coureur die was aangewezen voor dit project? Jos Verstappen.

Veelbelovend project

Onder leiding van de gerespecteerde Harvey Postlethwaite werd het project opgestart, en samen met Dallara werd er een wagen gebouwd. Met deze RA099 werkte Jos Verstappen veel tests af, en de resultaten waren zeer positief. Tijdens de pre-season test op het circuit van Jerez in 1999 was de wagen zelfs het snelst. Sneller dan de teams die dat jaar daadwerkelijk zouden deelnemen aan de Formule 1.

De testresultaten zagen er goed uit, en de andere teams vonden het niet fijn dat Honda meedeed aan tests voor een seizoen waaraan ze niet gingen deelnemen. De FOM besloot eind februari dan ook dat Honda, en dus Verstappen, werd uitgesloten van de testdagen.

Honda ging stug verder met het organiseren van eigen tests, en Verstappen begon een steeds beter gevoel te krijgen. De dromen waren groot, maar men belandde in een nachtmerrie toen Postlethwaite overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Honda lijkt het project door te willen zetten, maar trekt er een maand later toch de stekker uit.

Nieuwe droom

De droom van Jos Verstappen viel in duigen, en daarom was het ook extra emotioneel toen zijn zoon Max Verstappen op 30 juni 2019 de Oostenrijkse Grand Prix won. Iets meer dan twintig jaar na het stoppen van het RA099-project stond er toch een Verstappen op het hoogste trapje van het ereschavot met het Honda-logo op zijn borst.

Het was het begin van veel meer succes. Verstappen won meerdere races, maar in 2021 volgde het échte succes. Hij vocht het hele jaar met Lewis Hamilton om de titel, en in Abu Dhabi besliste hij de titelrace op sensationele wijze in zijn voordeel. Trots werd er ook met de Japanse vlag gezwaaid, de titel was ook een beetje van Honda.

Het cirkeltje is rond

De Japanners stopten eind dat jaar wel als officiële motorleverancier van Red Bull, al bleven ze nog wel de motoren maken die van Red Bull een andere naam kregen. De logo’s van Honda verdwenen ook niet, en de band met Verstappen bleef innig.

In 2022 bracht Max Verstappen voorafgaand het Japanse Grand Prix-weekend een bezoekje aan Honda. Daar trof hij een bijzondere auto: de RA099. Trots nam hij plaats in de cockpit. Het was een emotioneel moment, en het cirkeltje was rond. Na jaren zat er een titelwinnende Verstappen in de auto waarmee zijn vader successen had moeten boeken.

Innige relatie

Verstappen won dat jaar zijn tweede wereldtitel in Suzuka, waarna er nog titels volgden in 2023 en 2024. De band met Honda bleef echter bestaan, en toen Verstappen dit weekend zijn jeugdfoto in de RA099 kreeg voorgeschoteld, verscheen er een ontroerde glimlach op zijn gezicht.

the immediate smile seeing his younger self in the honda car. adorable pic.twitter.com/Hv17H0w5KZ — nini (@SCUDERIAFEMBOY) April 4, 2025

De band van de Verstappens met Honda gaat diep, veel dieper dan het lijkt. Het feit dat Verstappen in verband wordt gebracht met Honda’s nieuwe partner Aston Martin is dan ook allesbehalve vreemd. Verstappen en Honda, ze zijn voor altijd aan elkaar verbonden