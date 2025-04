Het team van Red Bull Racing houdt dit weekend een soort vervroegd afscheidsfeestje van Honda. Na dit seizoen komt de samenwerking officieel ten einde, maar de band blijft goed. Verstappen sluit niet uit dat hij in de toekomst weer gaat samenwerken met Honda.

Honda stopte eind 2021 officieel als motorpartner van Red Bull, maar ze bleven de motoren wel bouwen. De krachtbronnen kregen een andere naam, maar de samenwerking met Honda bleef bestaan. Sterker nog, de Japanners werden een sponsor van Red Bull. Na dit jaar komt de samenwerking ten einde, en gaat Honda samenwerken met Aston Martin. Red Bull gaat op hun beurt samen met Ford eigen krachtbronnen ontwikkelen.

Red Bull eert dit weekend in Japan hun motorpartner. Ze hebben de livery aangepast als eerbetoon aan de eerste F1-zege van Honda. In de Japanse hoofdstad Tokio organiseerde Red Bull en Honda een speciale showrun, waarbij de coureurs van Red Bull Racing en Racing Bulls in actie kwamen.

Mooie rit

Verstappen bedankte in Tokio zijn vrienden van Honda tijdens het evenement: "Het was een mooie rit, en ik heb ervan genoten. Voordat we gingen samenwerken met Honda, hebben we natuurlijk al successen gekend. Maar ik had nooit verwacht dat we zulke hoogtepunten zouden bereiken, we hebben samen vier wereldtitels gewonnen. Ik wil van dit weekend genieten, en zo snel mogelijk gaan. Het gaat erom dat we denken aan alles wat we samen hebben bereikt, en misschien gebeurt er nog iets in de toekomst?"

Toekomst

Verstappen hint hiermee op een nieuwe samenwerking met Honda. De Nederlander gaat verder met zijn verhaal, met een opvallende uitspraak: "Dus voor nu is het tot ziens. Ik ben nog steeds vrij jong, en je weet nooit wat er gaat gebeuren in de toekomst." Het zijn opvallende uitspraken, ook omdat Verstappen al werd gelinkt aan Aston Martin. De Britten gaan in 2026 rijden met Honda-motoren én voormalig Red Bull-ontwerper Adrian Newey werkt daar ook.