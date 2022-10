Bijzonder moment: Max Verstappen stapt in Honda-testwagen van vader Jos

Max Verstappen beleefde gister een bijzonder moment op bezoek bij Honda. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was aanwezig bij Honda voor enkele sponsorverplichtingen maar kwam daar tevens een bijzondere wagen tegen. Verstappen liep namelijk de Honda RA099 tegen het lijf, een wagen met geschiedenis voor Verstappen.

De RA099 werd eind jaren '90 gebruikt voor testwerk voor de geplande Formule 1-comeback van Honda. Achter het stuur van de testwagen zat niemand minder dan Jos Verstappen, de vader van Max. De kleine Max was aanwezig bijna het testwerk en nam toentertijd plaats in de auto van zijn vader. Anno 2022 kreeg hij de kans om wederom plaats te nemen in de wagen, hij deelde de ontroerende foto's op social media.

Thank you Honda for making all of this possible, see you all on track this weekend 🙏 🎌#HondaRA099 pic.twitter.com/WhLvggMMMK — Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 5, 2022

Ronderecords

Vader Jos Verstappen begon het testwerk eind 1998 op het circuit van Vairano. In de dichte mist reed de Nederlander 'ongezien' en in het geheim rond. Een in Italië woonachtige Nederlander hoorde van de geruchten en reed naar het circuit, waar hij op het Verstappen forum bevestigde dat hij Jos heeft zien testen, waarna Honda het hele project officieel bekend maakte.

Daarop volgende meerdere testsessies op Mugello, Jerez, Barcelona en Silverstone. Regelmatig was Verstappen hierbij maar liefst 1 tot 1,5 seconde sneller dan de F1-teams en coureurs die op dat moment ook aanwezig waren om te testen.

Voor de liefhebbers hieronder wat mooie beelden van die tijd, inclusief het prachtige V10-geluid!