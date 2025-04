Liam Lawson reed slechts twee races voor het team van Red Bull voordat hij werd vervangen door Yuki Tsunoda. Williams-coureur en concullega van Lawson Carlos Sainz kan meepraten over de Red Bull-exit van de jonge Kiwi.

Carlos Sainz begon zelf ook onder de gelederen van Red Bull Racing. De Spanjaard kan daarom goed meepraten over de aanpak van Oostenrijkse leiding binnen het team.

Niets vreemds

"Het is weinig verrassend als je het mij vraagt", reageerde Sainz op de exit van Liam Lawson tegenover Sky Sports. "Dit is gewoon de manier waarop Red Bull de dingen afhandelt. We hebben het de afgelopen tien jaar al tig keer gezien. "Dit is hoe Red Bull werkt", vervolgde hij enigszins kritisch. "Op een dag krijg je een kans, en de volgende dag, als je niet precies doet wat er van je verwacht wordt, daal je een plekje op de ladder. Zo gaat dat bij Red Bull, dat is niks nieuws."

" Iedereen zegt dan ook dat het de zwaarste baan in de Formule 1 is om naast Max te zitten", zei Sainz over de rol van Lawson. “Ook omdat Max die auto door en door kent. Mij kan het allemaal niets schelen”, besloot hij onverschillig. “Ik ben tevreden met mijn huidige positie en heb een mooi toekomstperspectief. Ik kan niet wachten om te zien waar we met Williams terechtkomen."

Geweldige stunt

Alex Albon zou ook als geen ander kunnen meepraten over het team. De Williams-coureur werd eind 2020 zonder pardon uit de Red Bull gehaald en vervangen door Sergio Pérez.

"Ik denk dat Lawson een geweldige kans heeft gekregen", voegde hij eraan toe. "Als ik in zijn schoenen stond, zou ik een enorme hoeveelheid vastberadenheid en lef voelen. Nu wil je bewijzen hoe hard je kunt terugvechten."

"Ik denk dat hij een geweldige stunt kan uithalen – hij moet dit gewoon eigen maken", vervolgde Albon. "Hij heeft genoeg talent om dat voor elkaar te krijgen. Nu kan hij zich weer op de radar zetten bij andere teams. Ik betwijfel of hij het nodig heeft, maar dit is een mooi moment om het even wat rustiger aan te doen en dicht bij zichzelf te blijven. Hij gaat het heel goed doen."