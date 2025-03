De kalender van de Formule 1 is momenteel overvol. Dit jaar wordt er gereden op 24 verschillende circuits over de hele wereld. In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe locaties bijgekomen, en is er afscheid genomen van een paar geliefde banen. Waarschijnlijk gaat er in de toekomst veel veranderen, want er is zeer veel interesse in de Formule 1.

De Formule 1 is booming. Over de hele wereld kijken er elk weekend miljoenen mensen naar de races, en grote bedrijven verbinden zich aan de sport. In de afgelopen jaren zijn Las Vegas en Miami op de kalender verschenen. Daar tegenover stond een vertrek van Maleisië en ook het F1-avontuur van Zandvoort zit er bijna op. Het circuit van Spa-Francorchamps verlengde wel het contract, maar dat betekent niet dat ze elk jaar op de kalender staan.

Spa verlengde het contract begin dit jaar, waardoor ze nu ook in 2026, 2027, 2029 en 2031 op de kalender staan. In die tussenliggende jaren zal er in de plaats van Spa een andere race op de kalender staan. Welke race dat wordt, is nog niet bekend. Misschien wordt het Barcelona, aangezien ze daar de Spaanse Grand Prix zijn verloren aan Madrid. Of dit echt gaat gebeuren, staat niet vast. Er is zeer veel interesse in het organiseren van een Grand Prix.

Thailand

Een serieuze optie is Thailand. Tussen de Australische en Chinese Grand Prix door vloog Formule 1-CEO Stefano Domenicali naar Thailand. Daar had hij een ontmoeting met premier Paetongtarn Shinawatra. Volgens Domenicali hebben ze in Thailand indrukwekkende plannen voor een Grand Prix.

De premier liet weten dat het ging om plannen voor een stratencircuit in de hoofdstad Bangkok. Waar in de stad dit circuit wordt geplaatst, en hoe de lay-out eruit ziet is niet duidelijk. Een stratencircuit door een grote stad past in het huidige plaatje van de sport. Eerder werden er immers circuits aangelegd in de straten van Las Vegas en Jeddah, en vanaf volgend jaar wordt er ook geracet in Madrid. Opvallend genoeg heeft Thailand al een circuit met de vereiste Grade One-licentie. Het Chang International Circuit in Buriram lijkt echter niet in de plannen voor te komen.

Rwanda

De Formule 1 wil graag een Grand Prix organiseren op alle continenten. Momenteel ontbreekt er alleen een race in Afrika op de kalender. Hier is echter veel interesse in de Formule 1. Eind vorig jaar werd duidelijk dat Rwanda een bid heeft ingediend om een race te organiseren. President Paul Kagame maakte dit bekend tijdens het FIA-gala in de hoofdstad Kigali.

De plannen zijn zeer serieus, en men is van plan om een permanent circuit aan te leggen. Deze baan moet worden gebouwd in de buurt van het vliegveld Bugesera, wat weer in de buurt ligt van Kigali. Oud-coureur Alexander Wurz zou met zijn bedrijf betrokken zijn bij het ontwerp van het circuit. Toch is het allerminst zeker dat de Formule 1 naar Rwanda vertrekt. Het land ligt onder vuur vanwege hun betrokkenheid bij de oorlog in buurland Democratische Republiek Congo. De Congolese minister van Buitenlandse Zaken reageerde op de F1-plannen, en stuurde een brief naar Domenicali.

Zuid-Afrika

Op het Afrikaanse continent krijgt Rwanda concurrentie van Zuid-Afrika. Dit land organiseerde jarenlang een Grand Prix, maar verdween na 1993 van de kalender. De Zuid-Afrikaanse minister van sport Gayton Mckenzie sprak al met Domenicali, en hij opende een bid voor geïnteresseerde partijen. Ze zullen één van deze plannen uitkiezen voor het bid dat ze gaan uitbrengen bij de Formule 1.

Vorige week op 18 maart verliep de deadline voor partijen om een plan in te dienen. In Zuid-Afrika heeft men meerdere smaken om uit te kiezen. Zo wil Cape Town Grand Prix SA een race organiseren op een stratencircuit in Kaapstad. Het gaat om een circuit dat eerder werd gebruikt voor de Formule E. Het DHL Stadion moet dan het decor vormen voor de race. Daarnaast kunnen ze ook kiezen voor het welbekende circuit van Kyalami. De baan was in het verleden al de gastheer van de Grand Prix, en ze denken dat ze slechts een paar zaken moeten aanpassen voor de Formule 1.

Argentinië

Naast Thailand, Rwanda en Zuid-Afrika zijn er weinig locaties die in de afgelopen maanden concreet zijn geweest. Een land dat mogelijk serieuzer kan gaan worden, is Argentinië. Eind vorig jaar toonde men daar serieuze interesse in het organiseren van een Grand Prix. Dit had te maken met de populariteit van Franco Colapinto.

De Argentijnse minister Daniel Scioli liet weten dat men een Grand Prix wilde organiseren. Er waren gesprekken met Domenicali, en ze wilden het klassieke Autódromo Oscar y Juan Gálvez nieuw leven inblazen. Momenteel is het muisstil rondom de plannen van Argentinië. Mogelijk kan een comeback van Colapinto bij Alpine de plannen nieuw leven inblazen.