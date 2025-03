Thailand onthult ambitieuze plannen voor F1-race

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft gesproken met de premier van Thailand over het organiseren van een Grand Prix. Domenicali had zijn gesprek aangekondigd en hij heeft nu de daad bij het woord gevoegd. Er is eveneens meer duidelijk geworden over de plannen voor een Grand Prix.

Het is geen geheim dat er veel landen, steden en circuits azen op een plekje op de Formule 1-kalender. Ook Thailand heeft al geruime tijd plannen voor het organiseren van een race. Vorig jaar bezocht de toenmalige premier de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola, maar nadat hij moest vertrekken leken de plannen in de ijskast te zijn geplaatst. Afgelopen weekend werd echter duidelijk dat de plannen zeer serieus zijn.

Bangkok

Direct na de Grand Prix in Australië is Domenicali in het vliegtuig gestapt naar Thailand. Daar had hij een ontmoeting met premier Paetongtarn Shinawatra. In een statement deelt Domenicali meer details over deze ontmoeting: "Ik was verheugd dat ik vandaag premier Paetongtarn Shinawatra en haar team mocht ontmoeten om hun indrukwekkende plannen voor een race in Bangkok te bespreken. Ik kijk ernaar uit om onze gesprekken in de komende weken en maanden voort te zetten."

Ambitieuze plannen

Over de plannen bestond nog veel onduidelijkheid. Het is duidelijk dat het gaat om een stratencircuit in Bangkok, maar verder bleef men zwijgen. De Thaise premier heeft op X echter laten weten dat het vertrouwen hoog is. Ze schrijft dat de regering deze investering gaat bekijken, en dat het wordt gezien als een kans voor de stad Bangkok. Ze willen hier meer toeristen mee trekken, en ze zien het als een kans om meer banen te creëren. Ze heeft er alle vertrouwen in dat Thailand de Formule 1 kan aantrekken. Daarnaast schrijft ze dat Thailand vanaf 2028 een Grand Prix wil organiseren.

Thailand is niet het enige land met interesse. In de afgelopen maanden klopten veel regeringen en steden op de deur bij Domenicali. Vanuit Argentinië was er interesse, maar het lijkt er momenteel op dat men in Afrika grootse plannen heeft. Zowel Rwanda als Zuid-Afrika azen op een plekje op de Formule 1-kalender.