Argentinië toont interesse in organiseren Grand Prix

Franco Colapinto heeft ervoor gezorgd dat de interesse van Argentinië in de Formule 1 is gegroeid. De Williams-invaller komt goed voor de dag en in zijn thuisland heeft hij miljoenen fans. De Argentijnse overheid toont nu zelfs interesse in het organiseren van een Grand Prix.

Colapinto vervangt sinds de Italiaanse Grand Prix Logan Sargeant bij Williams. De Argentijn reed een drietal sterke races en dat leverde hem WK-punten op in Bakoe. Colapinto is zeer populair in zijn thuisland en zijn avonturen worden gevolgd door miljoenen Argentijnen. In Monza deelde hij na de race veel handtekeningen uit aan Argentijnen die zich hadden verzameld op het circuit.

Voorwaarden

Ook de Argentijnse overheid ziet dat de Formule 1 weer booming is. Op X schrijft minister van Toerisme, Milieu en Sport Daniel Scioli dat Argentinië de Formule 1 weer binnen wil halen. Hij schrijft dat zijn land is voorbereid op de terugkeer van de koningsklasse. Volgens hem zijn de juiste voorwaarden aanwezig en zijn er ook particuliere investeringen aanwezig die het evenement kunnen financieren. Volgens Scioli hebben de Argentijnen hun oog op de Formule 1 weer laten vallen door de prestaties van Colapinto.

Buenos Aires

Het is niet helemaal duidelijk waar Scioli een Grand Prix wil organiseren. Hij lijkt te hinten op hoofdstad Buenos Aires, maar daar bevindt zich momenteel geen geschikt circuit. De laatste Argentijnse Grand Prix werd in 1998 verreden op het Autódromo Oscar y Juan Gálvez, maar dat circuit voldoet niet aan de juiste eisen van de FIA. Argentinië is niet het enige land met interesse. Ook vanuit onder meer Rwanda, Thailand en Zuid-Korea is er verregaande interesse in het organiseren van een Grand Prix.