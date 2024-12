Rwandese president onthult: "Hebben een bod uitgebracht om F1-race te kunnen organiseren"

Eerder dit jaar werd bekend dat Rwanda serieus geïnteresseerd is in het organiseren van een Grand Prix. De president van het Afrikaanse land, Paul Kagame, heeft dit bevestigd en heeft onthuld dat ze een bod hebben uitgebracht.

De Formule 1-kalender telde dit jaar een recordaantal van 24 Grands Prix, maar het is geen geheim dat er nog altijd veel interesse is van verschillende landen en steden die een Formule 1-race zouden willen organiseren. Zo is er interesse vanuit Osaka, Thailand en Zuid-Korea, en sprak de FIA en de FOM tijdens het Grand Prix-weekend in São Paulo met een delegatie uit Argentinië die door de Colapinto-hype ook graag een F1 Grand Prix willen organiseren.

Maar het is ook geen geheim dat de Formule 1 graag een race wil organiseren op het Afrikaanse continent. Dat is momenteel namelijk het enige continent waarop er geen F1-race wordt georganiseerd. Vanuit Afrika is er ook veel interesse, en deze is vooral heel serieus vanuit Rwanda. Eerder dit jaar waren vertegenwoordigers van het Rwanda Development Board aanwezig tijden de Monegaskische Grand Prix om te praten met de FIA. Bovendien onthulde F1-CEO Stefano Domenicali dat er in september serieuze gesprekken op de planning stonden met een delegatie uit Rwanda.

Rwanda brengt bod uit

Tijdens de Grand Prix van Qatar was de president van Qatar, Paul Kagame, ook aanwezig op het Losail International Circuit om daar te spreken met de FIA en de FOM. En in aanloop naar het FIA-gala, dat vanavond plaatsvindt in de Rwandese hoofdstad Kigali, heeft Kagame tijdens de een FIA-congres in zijn land onthuld dat Rwanda een bod heeft uitgebracht om een F1 Grand Prix te kunnen organiseren in Afrika.

"Ik ben blij om officieel aan te kondigen dat Rwanda een bod heeft uitgebracht om de spanning van het racen terug te brengen naar Afrika, door een Formule 1 Grand Prix te organiseren", vertelt de president. "Een grote dank aan [F1-baas, red.] Stefano Domenicali en het hele team van F1 voor de goede voortgang in onze gesprekken tot nu toe. Ik verzeker u dat wij deze kans met de ernst en toewijding die het verdient, aangrijpen."

Bedrijf Alexander Wurz al een jaar bezig met nieuwe circuit

Mocht er een Grand Prix georganiseerd gaan worden in Rwanda, dan zal er geracet gaan worden op een nieuw circuit dat gebouwd zal worden in de buurt van de nieuwe luchthaven van Bugesera, dat buiten de hoofdstad Kigali ligt. De circuitontwerper zal voormalig Formule 1-coureur en voorzitter van de GPDA, Alexander Wurz, zijn. Het bedrijf van de Oostenrijker werkt volgens de BBC al meer dan een jaar aan het nieuwe circuit in Rwanda met lokale adviseurs, autoriteiten en bedrijven. Wurz hielp eerder ook al met de lay-out van het Circuit of the Americas in Austin en met het ontwerpen van het nieuwe Qiddiyah Circuit in Saoedi-Arabië. Laatstgenoemde circuit zou in 2028 klaar moeten zijn en zou in 2029 het nieuwe F1-circuit in dat land moeten worden.