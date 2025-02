Formule 1 gewaarschuwd voor bloederige samenwerking met Rwanda

Het is geen geheim dat de Formule 1 een Grand Prix wil organiseren in Afrika. Rwanda toonde serieuze interesse in het organiseren van een Grand Prix, maar dit zorgt voor kritiek. De Congolese minister van Buitenlandse Zaken heeft nu een brief gestuurd naar Formule 1-CEO Stefano Domenicali.

De Formule 1 droomt van een Grand Prix op het Afrikaanse continent. Zuid-Afrika wil graag terugkeren, maar ook vanuit Rwanda is er interesse. Het FIA-gala werd eind vorig jaar georganiseerd in de Rwandese hoofdstad Kigali, en daar werd nogmaals de droom uitgesproken om een Grand Prix te organiseren. Dit moet gaan gebeuren op een nog te bouwen circuit in de buurt van Kigali.

Er was direct veel kritiek op de plannen van Rwanda. Er werden namelijk vraagtekens gezet bij de mensenrechten in het land. In de afgelopen weken werd de kritiek op Rwanda steeds groter. In buurland Democratische Republiek Congo woedt al jaren een bloederige oorlog. In de afgelopen weken heeft rebellengroep M23 delen van Oost-Congo ingenomen. Deze rebellengroep wordt gesteund door Rwanda. Het zorgt voor twijfel over het doorgaan van evenementen in Rwanda, zoals bijvoorbeeld het WK Wielrennen.

Zorgen

In Congo richten ze hun pijlen nu op de Formule 1. Minister van Buitenlandse Zaken Thérèse Kayikwamba Wagner heeft een kritische brief gestuurd naar Formule 1-CEO Stefano Domenicali. De brief is ingezien door The Race, en Wagner is duidelijk: "Ik schrijf, omdat ik mijn diepe zorgen wil uiten over de gesprekken van de Formule 1 met Rwanda om een Grand Prix te organiseren in Kigali. Rwanda bezet momenteel een groot deel van het oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo in samenwerking met haar proxy M23, waardoor meer dan 700.000 Congolese burgers ontheemd zijn geraakt."

Bloedige associatie

De wens heeft dan ook een duidelijke vraag voor de Formule 1. Ze vraagt zich hardop af of ze wel moeten praten met Rwanda: "Hoewel ik de wens van de Formule 1 om een Grand Prix te organiseren in Afrika toejuich, vraag ik me af of Rwanda de beste keuze is voor ons continent. Ik vraag u dringend om de onderhandelingen te stoppen en Rwanda uit te sluiten als potentiële host." Ze sluit haar brief af met een krachtige boodschap: "Wil de Formule 1 echt dat haar merk besmeurd wordt door een bloedige associatie met Rwanda? Is dit echt het beste land om Afrika te vertegenwoordigen in de internationale autosport?"