Zuid-Afrika zet stap richting comeback op F1-kalender

Het is geen geheim dat er veel interesse is in een plekje op de Formule 1-kalender. Veel landen, steden en circuits hebben in de afgelopen maanden interesse getoond in de sport. In Zuid-Afrika zet men nu een belangrijke stap richting het organiseren van een Grand Prix.

De interesse uit Zuid-Afrika is niet nieuw. In de afgelopen maanden gingen er al veel geruchten rond over de comeback van de race. Het past in het plaatje van de Formule 1, want ze willen graag een Grand Prix organiseren op het Afrikaanse continent. Tijdens het FIA-gala werd duidelijk dat de interesse van Rwanda serieus was, maar daar hebben ze nog geen circuit. Er zijn serieuze plannen voor de bouw van een gloednieuw circuit, terwijl er in Zuid-Afrika al een circuit ligt.

Locaties

De Zuid-Afrikaanse Grand Prix werd in de vorige eeuw jarenlang verreden op het circuit van Kyalami. Of deze bekende baan de race mogelijk gaat organiseren, is nog niet bekend. Het departement van Sport, Cultuur en Sport in Zuid-Afrika heeft op vrijdag namelijk een bid geopend voor locaties die de race willen organiseren. Kyalami lijkt de logische locatie te zijn, maar er gaan ook geruchten rond over een mogelijke race in Kaapstad.

Eisen

In het document voor mogelijke locaties voor de Grand Prix zijn een aantal opvallende eisen opgenomen. Zo wil men in Zuid-Afrika dat een mogelijke Grand Prix wordt gehouden op een iconische destination locatie, en moet het circuit op dertig minuten rijden liggen van een grote stad. Deze nieuwe stap komt niet uit de lucht vallen. De Zuid-Afrikaanse minister van sport Gayton McKenzie voerde eerder gesprekken met Formule 1-CEO Stefano Domenicali, en hij sprak al meerdere keren zijn interesse uit in de sport. Geïnteresseerde partijen krijgen tot en met 31 januari de kans om hun interesse kenbaar te maken. Zuid-Afrika richt zich op een plekje op de kalender vanaf 2026 of 2027.