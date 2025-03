Het team van Red Bull Racing heeft na twee races ingegrepen. De Oostenrijkse renstal heeft besloten om Liam Lawson aan de kant te schuiven en te vervangen door Yuki Tsunoda, zo melden meerdere media. Het is een opvallend en hard besluit van Red Bull.

Red Bull had Lawson voor dit jaar uitgekozen als de vervanger van Sergio Perez. De Mexicaan kende vorig jaar een lastig seizoen in de Formule 1, en hij was niet in staat om Max Verstappen rugdekking te geven. Bij Red Bull dachten ze dat Lawson dat wel kon doen. Na slechts een handjevol invalbeurten kreeg hij de promotie, en kreeg hij de voorkeur boven de meer ervaren Yuki Tsunoda.

Harde beslissing

Lawson kende echter een rampzalige start van het seizoen. In Australië en China pakte hij geen enkel punt, en de kritiek werd steeds groter. Direct na de finish van de Chinese Grand Prix werd duidelijk dat Red Bull een rijderswissel overwoog, en het lijkt erop dat dit nu echt is gebeurd. Volgens De Telegraaf en De Limburger heeft Red Bull de knoop doorgehakt en is Tsunoda vanaf de aanstaande Japanse Grand Prix de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

Dubai

Volgens De Telegraaf vond er op dinsdag een topoverleg plaats in Dubai. Dit is de woonplaats van Red Bulls grootaandeelhouder Chalerm Yoovidya, daarnaast is Honda volgens de krant ook betrokken bij deze deal. Het is de verwachting dat ze de deal later deze week wereldkundig gaan maken. Voor Lawson rest er waarschijnlijk een stapje terug naar Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Bij deze renstal neemt hij dan weer het plekje van Tsunoda in.

Harde klap

Voor Lawson zal dit nieuws als een klap aankomen. Hij heeft slechts twee races de kans gehad bij het grote Red Bull. De problemen bij de Oostenrijkse renstal zijn groot, want de prestaties op de baan vallen tegen. In China kondigde Helmut Marko al aan dat er een crisisoverleg zal worden gehouden op de fabriek in Milton Keynes. Nog voor dit overleg is er dus het besluit genomen om Lawson te degraderen.

Lawson begon vorige week op een tegenvallende manier aan zijn tijd bij Red Bull. In Australië viel hij af in Q1, waarna hij de race vanuit de pitlane startte. Red Bull besloot hem in de regen door te laten rijden op de slicks, waarna hij crashte. Na de race kreeg hij steun van de Red Bull-kopstukken, maar in China sloeg de sfeer om. Na een twintigste tijd in de kwalificatie en een slechte race, werd er hardop gespeculeerd over zijn toekomst.

Steun van Verstappen

Lawson kreeg nog wel steun van Max Verstappen. De Nederlander stelde dat de Red Bull-bolide lastig te besturen is, en dat Lawson het waarschijnlijk beter zou doen in een auto van Racing Bulls. Nu lijkt het erop dat dit waarschijnlijk gaat gebeuren. Voor Tsunoda wordt het een grote kans voor zijn eigen publiek in Suzuka. Ook bij hem zal de druk er vol opstaan. Hij moet Verstappen helpen, maar het is de vraag of hij zich direct thuis voelt in de RB21.