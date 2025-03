Liam Lawson staat onder zware druk bij Red Bull. De Nieuw-Zeelander heeft nog geen sterke dingen laten zien, en hij begint steeds verder terug te zakken. De geruchten over zijn toekomst nemen toe, en de kans is aanwezig dat hij al voor de Japanse Grand Prix aan de kant wordt geschoven.

Lawson presteerde ondermaats in de kwalificatiesessies in Shanghai. Hij noteerde gisteren de langzaamste tijd, waarna Red Bull besloot zijn set-up te wijzigen voor de race van vandaag. Hierdoor moest hij vanuit de pitlane starten, en kwam hij nooit echt in het stuk voor. Hij kwam als vijftiende over de streep, en dat was niet waarop men had gehoopt. Zijn toekomst bij Red Bull begint ook steeds onzekerder te worden.

Tsunoda

Volgens Motorsport.com is een rijderswissel op zijn minst reëel. Het medium meldt dat Red Bull op de achtergrond overweegt om een rijderswissel door te voeren. Dit zou dus betekenen dat Yuki Tsunoda naar Red Bull kan worden gepromoveerd, hij is tot nu toe bezig met een goed seizoen in dienst van Racing Bulls. Hij heeft zelf ook al meerdere keren aangegeven dat hij het wel ziet zitten om te gaan rijden voor het grote Red Bull.

Japanse Grand Prix

Volgens Motorsport.com is er op dit moment formeel nog niets besloten en hangt de timing ook voor een belangrijk deel af met het beeld en de analyse van de Chinese Grand Prix van vandaag. Wanneer een mogelijke rijderswissel zou kunnen worden doorgevoerd, blijft dan ook onbekend. Er bestaat wel een kans dat dit nog voor de aankomende Japanse Grand Prix gaat gebeuren.

Perez

Deze wedstrijd staat over twee weken op het programma. Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf eerder dit weekend al aan dat alles kan worden overwogen. Lawson werd dit jaar naar het grote Red Bull gepromoveerd na slechts een handjevol invalbeurten in de afgelopen jaren. Hij is de vervanger van Sergio Perez, maar vooralsnog doet hij het niet veel beter dan de Mexicaan.

Chaos

De huidige situatie toont aan in welke chaos het management van Red Bull Racing zich al ruim een jaar begeeft. Na de rumoerige periode begin 2024 met de privé perikelen van Christian Horner barstte de bom. Na enkele maanden van ruzies en moddergooien zijn de koppen bij elkaar gestoken om de focus te leggen op het winnen van de wereldtitel.

Dat lukte uiteindelijk, maar niet in het constructeurskampioenschap. Sergio Perez had grote moeite met de auto maar was de oogappel van Christian Horner, die bekend staat als trouw en loyaal. Yuki Tsunoda was een goede kanshebber maar Red Bull-teambaas Horner stak een stokje voor de overgang omdat hij de Japanner communicatief niet sterk genoeg vindt, te veel vindt schelden en de feedback over de auto ook niet voldoende zou zijn - zo melden bronnen in de F1-paddock.

Het feit dat na slechts twee races wordt overwogen om Lawson nu al te vervangen geeft aan dat de machtsstrijd binnen Red Bull de chaos compleet maakt en de paniek groot is. De druk staat in alle opzichten vol op het Oostenrijkse team: de RB21 moet snel verbetert worden, ook om Max Verstappen een toekomst te blijven bieden, maar tevens om mee te doen om het kampioenschap bij de rijders en teams.