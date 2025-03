Het team van Red Bull Racing beleeft nog geen sterk weekend in China. Liam Lawson zakt steeds verder door de ondergrens, terwijl Max Verstappen niet tevreden is over de performance. Verstappen stelt dat de auto lastig te besturen is en dat Lawson het beter zou doen bij Racing Bulls.

Verstappen eindigde op de zaterdagochtend als derde in de sprintrace. Hij was zeer realistisch over zijn prestatie, en hij had niet het gevoel dat er meer in zat. In de kwalificatie noteerde hij de vierde tijd, en was hij slechts 0,176 seconden langzamer dan polesitter Oscar Piastri. Toch was Verstappen niet tevreden, en is hij van mening dat er veel mis is bij Red Bull. Hij heeft het gevoel dat Ferrari, McLaren en Mercedes nu sneller zijn.

Racing Bulls

Verstappen ziet ook dat zijn nieuwe teamgenoot Lawson het extreem lastig heeft. Hij neemt hem dat niet kwalijk, en hij legt dat gevoel uit bij De Telegraaf: "Als je kijkt naar het verschil tussen de twee coureurs bij de andere teams, dan staan die allemaal dichter bij elkaar. Het geeft ook aan dat onze auto extreem lastig is. Ik denk dat wanneer je Liam in de auto van Racing Bulls zet, dat hij dan harder gaat. Dat denk ik echt. Die auto is makkelijker te besturen dan die van ons. Dat merk ik ook als ik met Liam praat."

Tsunoda

Verstappen stelt dat hij dit baseert op de prestaties van Lawson in 2024. De Nederlander is hier duidelijk over als hij verder gaat met zijn verhaal: "Vorig jaar was het verschil tussen hem en Yuki Tsunoda niet zo groot vond ik. Anders maakt het team ook niet de keuze om hem erin te zetten bij Red Bull."

Verstappen is bezorgd

Verstappen erkent dat de verschillen tussen de topteams klein zijn: "De verschillen in de kwalificatie met de top waren best klein, maar dat voelt voor mij niet als heel erg realistisch. We hebben vandaag nog wel wat dingen veranderd aan de auto en hopelijk helpt dat een beetje. Maar ik verwacht niet dat het een verschil van dag en nacht is. Dat we ineens McLaren kunnen bijhouden. Het zal lastig worden. Het gat met de beste auto is groter dan vorig jaar. Het is duidelijk dat we er niet goed voorstaan. Of ik bezorgd ben? Ja. Dat mag ook wel, toch?"