Het is momenteel crisis bij het team van Red Bull Racing. De prestaties vallen tegen, en ze moeten snel een oplossing vinden om de problemen op te lossen. Red Bull grijpt in, en Helmut Marko legt uit dat Max Verstappen zich aankomende week op de fabriek moet melden.

Verstappen moet momenteel de kar trekken bij Red Bull. Zijn prestaties zijn teleurstellend, en dat komt vooral door het feit dat de auto niet snel genoeg is. In China kwam hij vandaag als vierde over de streep, en dat was niet het resultaat waar hij op had gehoopt. Verstappen riep eerder in het weekend al dat Red Bull momenteel het vierde team is, en dat er snel een oplossing moet worden gevonden.

Verstappen naar de fabriek

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde vlak na de Chinese Grand Prix al dat er deze week een soort crisisoverleg zal worden gehouden op de fabriek. De Oostenrijkse teamadviseur verklaart tegenover Motorsport.com dat ook Max Verstappen aanwezig zal zijn op de fabriek in Milton Keynes: "We moeten hard gaan werken. Max zal volgende week de fabriek bezoeken om te bespreken waar de zwakke plekken zitten. We moeten de auto zo snel mogelijk verbeteren, maar we weten dat het tijd gaat kosten."

Verschillende problemen

Volgens Marko zijn er op veel verschillende gebieden problemen met de bolide van Red Bull. De Oostenrijker probeert uit te leggen waar de RB21 allemaal te kort komt. Marko gaat verder met zijn verhaal over de problemen van zijn team: "We hebben gezien dat het beeld per circuit en zelfs per compound kan verschillen, al zien we dat alleen McLaren op ieder circuit en op iedere compound sterk is. McLaren ligt duidelijk voor en we moeten iets vinden om daar tegenop te boksen." Het lijkt erop dat Red Bull ook een knoop moet doorhakken over de toekomst van Liam Lawson.