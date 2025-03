Het team van Red Bull Racing bevindt zich in een chaotische situatie. De prestaties van de Oostenrijkse renstal vallen tegen, en daarnaast wordt de kans ook steeds groter dat Liam Lawson zijn spullen moet pakken. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat er een noodvergadering op het programma staat.

Red Bull beleefde geen makkelijke middag in China. Op het Shanghai International Circuit kwamen ze niet in de buurt van de topposities. Max Verstappen viel bij de start terug naar de zesde plaats, maar wist zich in de slotfase nog terug te vechten naar een vierde positie. Zijn teamgenoot Liam Lawson startte vanuit de pitlane en reed een kansloze Grand Prix. Hij kwam uiteindelijk slechts als vijftiende over de streep.

Speciale bijeenkomst

Red Bull-adviseur Helmut Marko slaat nu alarm. Er zijn veel zaken die ze moeten bespreken, en er komt deze week dan ook een soort noodvergadering aan. De Oostenrijker legde dat uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "Deze week is er een bijeenkomst in Milton Keynes om te bespreken wanneer en hoe we de kloof kunnen gaan dichten. Tot die tijd gaat het erom dat we zoveel mogelijk punten kunnen scoren. We maken ons zorgen, maar het is niet zo dat we de handdoek in de ring gaan gooien."

Toekomst van Lawson

Wat er precies zal worden besproken tijdens deze vergadering, is niet duidelijk. De kans is echter heel groot dat het zal gaan over de toekomst van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander staat namelijk nu al onder enorme druk bij Red Bull. Zijn prestaties vallen enorm tegen en hij is niet in staat om Max Verstappen rugdekking te geven. Direct na de finish van de Chinese Grand Prix ging er dan ook een opvallend gerucht rond. Red Bull zou namelijk overwegen om hem te gaan vervangen, en dit kan al gebeuren voor de aankomende Grand Prix van Japan. Yuki Tsunoda moet dan zijn vervanger worden.