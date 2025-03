Sainz speelde sleutelrol bij succes van Albon

Het team van Williams kende een geweldige Grand Prix in Australië. Carlos Sainz viel uit, maar Alexander Albon werd als vijfde geklasseerd. James Vowles is trots op het team, en hij stelt dat Sainz een sleutelrol speelde bij het sterke eindresultaat.

Sainz viel vroeg in de race uit na een crash onder de Safety Car. Het was een ietwat vreemde crash bij het uitkomen van de laatste bocht. De teleurstelling bij de Spanjaard was groot, maar hij vertrok niet uit de paddock. Hij nam plaats in de pitbox van Williams, en even later meldde hij zich ook op de pitmuur. Als toeschouwer zag hij hoe zijn Thaise teamgenoot een grote hoeveelheid punten mee naar huis nam.

Geweldige strategie

Williams-teambaas James Vowles was na afloop heel erg trots op het resultaat. De Brit loofde het harde werk van zijn team toen hij na de Grand Prix voor de camera van Sky Sports verscheen: "De pitstops waren echt on point, en de strategie ook. Dus ze hebben het goed gedaan. Als we het hebben over de strategie, dan moeten we ook wijzen naar onze nieuwe strateeg van vandaag, en dat was Carlos. Zijn kennis was enorm bruikbaar toen we moesten nadenken over de inters."

Sleutelrol van Sainz

Vowles wijst hier naar de slotfase van de Grand Prix, waarbij de teams werden geconfronteerd met een enorme regenbui. Sommige teams dachten dat het wel mee viel, en ze lieten hun coureurs doorrijden op de slicks. Williams deed dat niet, en volgens Vowles was dit te danken aan Sainz: "Je zag een aantal teams die niet zeker wisten of ze het aandurfden, maar bij ons was Carlos heel erg duidelijk: 'Je gaat dit niet overleven in die laatste paar bochten'. En hij had daar volledig gelijk mee. Hij hielp ons met het behalen van dit resultaat." Albon werd vijfde, en daarmee bezorgde hij het team het beste resultaat in tijden.