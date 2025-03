Wat is de potentie van Williams?

Carlos Sainz zegt dat de hoop van Williams om voort te bouwen op een gigantische start van het Grand Prix-weekend van Australië in de Formule 1 afhankelijk is van de vraag of hij iets kan vinden waarvan hij nog niet weet hoe dat moet.

De Spaanse coureur van Williams deed de wenkbrauwen fronsen tijdens de eerste training in Melbourne, toen hij de sessie afsloot als tweede, achter McLarens Lando Norris. Hij maakte vervolgens een even sterke start in VT2 en mengde zich tussen de koplopers tijdens de eerste runs op mediumbanden, voordat hij terugviel naar de 11e plaats toen iedereen overstapte op zachte runs en hem voorbijstreefde.

Zwakke punt

Het zwakke punt ligt volgens Sainz op de zachte band. Hij had het na de tests al verwacht dat het zo zou zijn. De Williams is snel, maar moet nog sneller kunnen op de zachte band. "Het is wat ik zei in een interview, ik denk dat het in de test in Bahrein was, waar het gaat om het ontsluiten van het potentieel op de zachte band, dat is de sleutel voor deze auto," zei hij. "Het is wat ik nog niet weet hoe ik het moet doen, en vandaag bewijst dat."

"Ik was erg snel op mediums en ook erg competitief in VT1, maar zodra iedereen verscheen in VT2 en ik op zoek ging naar de rondetijd op de zachte band, had ik duidelijk moeite om een rondetijd te vinden op die compound. Morgen hebben we vier of vijf softs in de kwalificatie en hopelijk krijg ik dan de kans om het te ontgrendelen. Daar is al het werk te doen."

Onbegrip

Sainz' teamgenoot Alex Albon zei dat de manier waarop de auto geen vooruitgang boekte op de softs ongebruikelijk was. "We moeten begrijpen waarom, want het voelt niet goed en het is belangrijk om daar bovenop te komen in aanloop naar de kwalificatie”, zei Albon, die later in FP2 een identieke tijd neerzette als Sainz. Op de mediumband denk ik dat we makkelijk in Q3 zouden komen, maar de softs zijn een beetje veranderd ten opzichte van vorig jaar en we proberen ze nu te begrijpen."

Williams was niet de enige die moeite had met de snelheid; ook George Russell had moeite met de snelheid van de Mercedes. Iedere keer na een snelle ronde moest hij goed afkoelen vanwege oververhitting. "Elke keer dat we de medium of de harde band gebruikten, stonden we in de top twee van de tijdenlijsten," zei hij. "Elke ronde voelde goed, voelde zelfverzekerd. Toen we de zachte band gebruikten, gingen we niet veel sneller. Er zit duidelijk een beetje tempo in de auto en het is gewoon om het maximale uit de banden te halen, dus we moeten begrijpen waarom dat zo is."

Geen duidelijke verklaring

Pirelli weet niet echt een duidelijke verklaring te geven voor de problemen die de coureurs hebben. Hoofdengineer Simone Berra zegt dat het komt door het gebrek aan ervaring dat de coureurs hebben met de nieuwe softbanden.