De laatste vrije training van het Australische raceweekend zit erop. In de derde vrije training op het circuit van Albert Park werd de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. De tweede tijd ging in deze sessie naar George Russell, terwijl de top drie compleet werd gemaakt door Max Verstappen.

De derde vrije training begon rustig. Alleen Oliver Bearman stond klaar aan het einde van de pitlane om direct de baan op te gaan. De Britse Haas-coureur crashte gisteren in de eerste training, waardoor hij amper meters had kunnen maken. Hij kreeg al snel gezelschap van Lewis Hamilton, waarna een handjevol coureurs ook het asfalt van Albert Park betrad. De fans in Australië reageerden enthousiast, en de actie ging van start.

Bearman weer de fout in

Bearman zorgde er echter voor dat de actie snel weer voorbij was. De debutant raakte bij het ingaan van bocht elf met een wiel het gras, waarna hij de macht over het stuur verloor. Hij werd een passagier en hij schoof achterwaarts de grindbak in. De Haas stond muurvast, en Bearman kon niets anders doen dan uitstappen. Teleurgesteld beende hij terug naar de pitlane, en aan de pitmuur van Haas keek men bezorgd. Twee incidenten in drie sessies, het was een pijnlijk moment.

Max Verstappen stond op het moment van Bearmans spin nog met zijn helm in zijn hand. Hij deed rustig aan voordat hij naar buiten kwam. Toen het licht na een paar minuten weer op groen schoot, kwamen er al iets meer coureurs naar buiten. Onder aanvoering van de Ferrari's werd de training hervat. Jack Doohan reed daarna direct de eerste snelle run op de zachte band, hij was sneller dan Esteban Ocon die ook had gekozen voor de softs.

Verstappen begint snel

Na een kwartiertje kwam Verstappen de baan op. Onder zijn RB21 zat en setje zachte banden, en hij ging dan ook direct voor een snelle ronde. Hij reed de tijd van Doohan uit de boeken, al werd zijn rondje even later verbeterd door thuisrijder Oscar Piastri. Verstappen reed echter nog een pushrondje, waardoor hij weer sneller was dan de Australische McLaren-coureur. Hij oogde sneller dan op de vrijdag.

Problemen voor Lawson

Voor Verstappens Red Bull-teamgenoot Liam Lawson begon de sessie teleurstellend. Vlak voordat Verstappen het asfalt betrad, begon hij met het neerzetten van zijn snelle ronde. De Nieuw-Zeelander moest zijn rondje afbreken, en de reden daarvoor was redelijk zorgwekkend. Lawson vroeg zich namelijk af wat er aan de hand was met de power, en hij vroeg specifiek naar de batterij.

Red Bull haalde hem snel naar binnen, en zijn race-engineer wilde geen antwoord geven op de vraag of het een groot probleem was. Eenmaal in de pits verzamelden de monteurs zich rond de auto om te gaan kijken wat er aan de hand was. Voor Lawson, die voor het eerst op het circuit rijdt, was dit geen goede start van de zaterdag. Op vrijdag had hij amper snelle rondjes gereden, en nu stond hij geruime tijd in de pits.

Op de baan ging Verstappen zeer snel rond. Hij wist de snelste tijd te noteren, maar uiteindelijk waren er een paar coureurs die sneller waren. Lando Norris en George Russell zagen er snel uit, en ook Williams maakte veel indruk. De bolides van de Britse renstal waren razendsnel op de harde banden, en toen Alexander Albon en Carlos Sainz voor de softs kozen, vonden ze zichzelf terug in de top drie. Het waren bemoedigende signalen voor Williams.

Snelle tijden

Liam Lawson had op dat moment al een headset gepakt, en hij keek toe hoe zijn monteurs de wagen probeerden te repareren. Op de monitor zag Lawson hoe zijn teamgenoot Verstappen het gaspedaal diep intrapte, en paarse sectortijden wist te noteren. Hij verbeterde de tijd van Russell met een flinke marge. Vooral in de middensector zag Verstappen er goed uit. Piastri wist Verstappens tijd ook niet uit de boeken te rijden.

Laatste pushrondjes

Aan het einde van de training werd er nog eventjes gepusht. Andrea Kimi Antonelli wist voor het eerst een goede tijd te rijden, en ook de Williams-wagens zagen er goed uit. Piastri was net sneller dan Verstappen, maar de onderlinge verschillen waren zeer klein. Het belooft veel voor de kwalificatie van later vandaag.

De coureurs gingen er in de laatste minuten nog eventjes voor zitten. Leclerc en Verstappen noteerden nog snelle rondjes. Leclerc wist zich te verbeteren naar de vierde tijd, terwijl Verstappen na een mindere tweede sector naar binnenging. Het maakte vrij weinig uit, want de Red Bull oogde vlot. George Russell verbeterde daarna de tijd van Verstappen, waardoor de Nederlandse wereldkampioen terugviel naar P3.