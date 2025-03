Verstappen kondigt langverwachte deal met Aston Martin aan

Max Verstappen zet dit jaar een nieuwe stap met zijn eigen raceteam. De wereldkampioen Formule 1 steunt dit jaar meerdere coureurs, en hij gaat verder met zijn doel om simracers naar de echte circuits te helpen. De kleuren van Verstappen.com Racing zijn dit jaar in meerdere kampioenschappen te zien.

Max Verstappen rijdt dit jaar natuurlijk in de Formule 1, maar hij focust zich ook op andere zaken. Hij heeft met Verstappen.com Racing een eigen raceprogramma en daarmee wil hij andere coureurs helpen. Hij kan hier zijn passies voor het simracen en de GT3's combineren. Dit jaar zet hij met zijn team een grote stap, en geeft hij de bevriende simracer Chris Lulham een kans in de echte racewereld. Verstappen heeft hem persoonlijk uitgekozen.

Druk programma

Samen met Thierry Vermeulen zal Lulham dit jaar uitkomen in de GT World Challenge Europe Sprint Cup. Het duo zal hier de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing gaan delen in de vijf ronden van het sprintkampioenschap. Daarnaast zal Verstappen.com Racing voor het eerst gaan deelnemen aan de GT World Challenge Europe Endurance Cup. Hier zullen Vermeulen en Lulham een Aston Martin GT3 Vantage gaan delen met de Britse coureur Harry King. Ze gaan onder meer deelnemen aan de 24 uur van Spa.

Verstappen.com Racing geeft Vermeulen ook dit jaar weer de kans in de DTM. In het hoog aangeschreven Duitse kampioenschap zal bij een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing gaan besturen. Verstappen zal verder ook nauwer betrokken gaan raken bij het simraceteam Team Redline. Daarnaast rijdt zijn vader Jos Verstappen rally's onder de vlag van Verstappen.com Racing.

Trotse Verstappen

Verstappen is trots op zijn nieuwe raceplannen van dit jaar. De Nederlandse Formule 1-coureur spreekt zich uit bij Verstappen.com: "Het is altijd mijn droom geweest om jonge coureurs te ondersteunen en al een tijdje probeer ik de mogelijkheid te creëren om een simcoureur de stap te laten zetten naar echte races. Met Chris Lulham, die nu promoveert van Team Redline naar onze GT3 Sprint en Endurance Racing, en teamgenoot wordt van Thierry Vermeulen, die al een paar jaar voor ons rijdt, gaan we die uitdaging aan."