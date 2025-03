Newey verdient meer dan F1-coureurs bij Aston Martin

Adrian Newey is deze week officieel begonnen aan zijn nieuwe baan bij het team van Aston Martin. De Britse topontwerper moet Aston Martin naar de top gaan brengen, maar daar staat ook wat tegenover. Newey gaat waarschijnlijk meer verdienen dan de meeste coureurs in de Formule 1.

Toen vorig jaar duidelijk werd dat Newey Red Bull ging verlaten, werd hij in verband gebracht met veel teams. Uiteindelijk liet hij de interesse van Williams en Ferrari links liggen, en koos hij voor een nieuw avontuur bij Aston Martin. Bij het team van Lawrence Stroll gaat hij een belangrijke rol vervullen, en moet hij een belangrijke rol gaan spelen bij de jacht op de wereldtitel.

Newey zal niet voor niets gaan werken bij Aston Martin. Newey gaat per jaar zo’n twintig miljoen pond verdienen, zo stelt Autosport aan de hand van cijfers van Spotrac. Het is een reusachtig bedrag, en dat zorgt ervoor dat hij meer gaat verdienen dan zeventien van de twintig coureurs op de huidige grid in de Formule 1.

Grootverdieners

Alleen Max Verstappen (52 miljoen pond), Lewis Hamilton (48 miljoen pond) en Charles Leclerc (27 miljoen pond) hebben een hoger salaris dan Newey. De Britse topontwerper gaat ook meer verdienen dan Aston Martins eigen grootverdiener Fernando Alonso. De Spanjaard verdient volgens de cijfers van Autosport zo’n 16 miljoen pond per jaar. Het geeft aan hoe belangrijk Newey is voor het team.

Belangrijke taak

Newey krijgt niet alleen veel geld, hij krijgt ook een belangrijke taak binnen Aston Martin. Hij is aangesteld als Managing Technical Partner, en hij moet ervoor zorgen dat het team een winnende auto gaat krijgen. Vorig jaar was de achterstand op de topteams van McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing heel groot. Dit jaar moet dat gat worden verkleind, en de eerste reacties op de nieuwe AMR25 waren positief.

Wat is de impact van de budgetcap?

Newey heeft nog geen invloed gehad op de nieuwe auto. Hij is pas op maandag begonnen, en de kans is klein dat hij in één dag enorm veel heeft kunnen veranderen. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, en dan hoopt men voor het eerst zijn hand te kunnen zien.

Het feit dat Newey meer gaat verdienen dan de meeste coureurs, roept ook vragen op. Hoe rijmt dit immers met de belangrijke budgetcap? Het antwoord hierop is vrij simpel: de salarissen van de best drie best betaalde teamleden valt niet onder de cap. Hierdoor is het dus mogelijk dat Newey een miljoenenbedrag gaat verdienen.