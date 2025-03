Zorgwekkende cijfers voor Red Bull, Mercedes het productiefst in Bahrein

In Bahrein werden afgelopen week de testdagen afgewerkt. Op het circuit van Sakhir gebeurde er zeer veel, maar de teams liepen tegen opvallend weinig grote problemen aan. Er werden veel rondjes gereden, en dat laat een opvallend beeld zien.

Tijdens de testweken is het lastig om echt te zien wat er belangrijk is. De rondetijden zijn leuk, maar ze zeggen niets. De teams delen immers niet hoeveel brandstof ze aan boord hadden, hoever ze hun motoren hadden opengedraaid en de meeste teams hadden de zachtste banden niet geselecteerd voor de test. Sommige teams focusten zich zelfs niet op het rijden van snelle rondjes.

Het aantal gereden ronden vertelt wel wat, het laat namelijk zien of de auto een beetje betrouwbaar is. Het is echter geen reden tot enorme zorg als er niet al te veel rondjes worden gereden. In Bahrein waren er geen rode vlaggen door technische problemen, dus de teams hebben veel rondjes kunnen rijden.

Mercedes, 458 rondjes

Het team van Mercedes reed tijdens de drie testdagen 458 rondjes. Geen enkel ander team wist zoveel rondjes te rijden in Bahrein. Het gevoel bij Mercedes was goed, en George Russell was op de derde testdag zelfs het snelst. Ze lijken stappen te hebben gezet, en het lijkt erop dat ze nu echt elk weekend om de prijzen kunnen gaan vechten.

Haas, 457 rondjes

Het team van Haas reed tijdens de testweek slechts één rondje minder dan Mercedes. Esteban Ocon en Oliver Bearman focusten zich niet op snelle tijden. Bij Haas waren ze data aan het verzamelen, en ze hadden zelfs regenbanden meegenomen. Hierdoor kon Ocon op donderdag ook op de natte baan meters maken. De betrouwbaarheid is goed, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe snel de Amerikaanse renstal is.

Racing Bulls, 454 rondjes

Racing Bulls reed tijdens de testweek 454 rondjes. Het team stelde dat het een succesvolle test was, maar Isack Hadjar en Yuki Tsunoda reden geen supersnelle tijden. Ze lijken weer vast te zitten in het middenveld, en daar wordt het waarschijnlijk een zware strijd. Racing Bulls weet wat ze te doen staat: vechten.

Alpine, 405 rondjes

Het team van Alpine werkte in Bahrein 405 rondjes af. Het is een mooi aantal voor het Franse team, dat dit jaar echt stappen wil gaan zetten. De focus zal meer op 2026 liggen, maar dat betekent niet dat ze genoegen nemen met een slecht resultaat. Ze waren deze week sneller dan in de kwalificatie in Bahrein in 2024, dus de signalen zijn positief. Alpine lijkt dit jaar naar voren te kunnen kijken.

Williams, 395 rondjes

Het team van Williams kende een aardige testweek in Bahrein. Ze reden 395 rondjes, en Carlos Sainz wist de snelste tijd van de week te noteren. Teambaas James Vowles was tevreden, en zag dat zijn team tegen weinig grote problemen aanliep. Of ze een stap naar voren kunnen zetten, blijft nog gissen. Het gevoel is in ieder geval positief.

Ferrari, 382 rondjes

Ferrari stond door de komst van Lewis Hamilton de hele winter in de spotlights. Ze reden in Bahrein 382 rondjes, maar dat hadden er meer moeten zijn. Op de derde dag konden ze in de middag veel minder rijden dan gewenst. De tijden waren in orde en Hamilton was positief, maar het lijkt erop dat ze wel iets moeten toegeven op de concurrentie.

McLaren, 381 rondjes

McLaren werd vorig jaar constructeurskampioen, en ze reden in Bahrein 381 rondjes. Het was geen groot aantal, maar het tast het zelfvertrouwen van McLaren niet aan. De tijden waren goed, de long runs zagen er goed uit en de MCL39 oogde niet als een probleembolide. McLaren is de grote favoriet, en het aantal gereden rondjes tast dat beeld niet aan.

Sauber, 354 rondjes

Het team van Sauber reed afgelopen week 354 rondjes. De Zwitserse renstal werd vorig jaar laatste in het kampioenschap, en ze maakten in Bahrein geen grote indruk. Debutant Gabriel Bortoleto stond op de laatste dag lang binnen, en verder gebeurde er vrij weinig. Sauber was tevreden, maar of dat gevoel genoeg is voor goede resultaten valt nog te bezien.

Aston Martin, 306 rondjes

Bij het team van Aston Martin willen ze stappen zetten. Dit jaar komt Adrian Newey binnen, en met de topontwerper aan boord moet het gaan gebeuren. In Bahrein reden ze slechts 306 rondjes, en er waren wat problemen. Op de laatste dag haakte Lance Stroll ziek af, waardoor het team veel kostbare tijd verloor om de wagen aan te passen voor Fernando Alonso.

Red Bull Racing, 304 rondjes

Na een teleurstellend 2024 wil Red Bull Racing dit jaar gaan toeslaan. Ze reden 304 rondjes in Bahrein, en daarmee liepen ze achter op de concurrentie. Max Verstappen en Liam Lawson verloren allebei tijd door problemen, en daardoor konden ze op twee dagen niet aan de honderd rondjes komen. Red Bull was het enige team dat dit voor elkaar kreeg. Dit klinkt negatief, maar bij Red Bull waren ze redelijk positief. Het gevoel was aardig, en dat moet nu worden omgezet in resultaten.