Regen grote spelbreker in Bahrein

De tweede testdag in Bahrein zorgt niet voor veel spektakel. Nadat de eerste testdag ruim een uur stil lag door een stroomstoring zijn er nu weer problemen. De regen is de spelbreker vandaag, en dat zorgt ervoor dat weinig teams de baan op konden gaan.

Toen de teams en de coureurs vanochtend op de baan arriveerden, was het al aan het spetteren. De regen was voorspeld, maar bij de start van de sessie zag het er weer aardig uit. In het eerste uur van de sessie werden er dan ook best veel rondjes gereden door de teams. Lewis Hamilton begon goed, en de Britse zevenvoudig wereldkampioen noteerde de snelste tijden van de dag.

Regenbanden

Na ongeveer een uur begon het weer te regenen in Bahrein. Het is opvallend, aangezien het in het land in het Midden-Oosten vrijwel nooit regent. Toch kwamen er nu druppels uit de hemel, en dat zorgde voor problemen bij veel teams. De teams mochten namelijk voorafgaand de testweek banden selecteren, en slechts twee teams hebben ervoor gekozen om regenbanden mee te nemen naar het circuit van Sakhir.

Ocon

Alleen Haas en Aston Martin hebben ervoor gekozen om inters en wets in te laten vliegen. De andere teams hebben dat niet gedaan, waardoor ze nu dus vrijwel geen meters kunnen maken. Haas kon dat dus wel doen, en daar maakten ze ook gebruik van. Esteban Ocon zit deze ochtend in de auto, en hij stuurde de nieuwe wagen dan ook de baan op. Hij had intermediates onder zijn wagen laten schroeven, waardoor hij een aantal rondjes kon rijden. De Fransman ging er echter niet vol voor, en hij deed slechts een aantal proefstarts aan het einde van de pitlane. Daarna voegde hij zich bij de andere teams en coureurs in de pitlane. Het lange wachten ging daardoor weer verder.