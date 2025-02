Bizarre situatie in Bahrein: Stroomstoring legt F1-test stil

Tijdens de middagsessie van de eerste testdag in Bahrein is er een rode vlag gevallen. Dit komt doordat de stroom is uitgevallen. Veel coureurs hebben nu een probleem en engineers schijnen nu met zaklampen om aan de auto te blijven kunnen werken.

Het gehele circuit is donker geworden, de lichten in de boxen, de kunstlampen en alle andere stroom. Normaal gesproken hebben circuits wel noodaggregaten. Het is onbekend waarom deze niet zijn aangesprongen.

Geluk voor Red Bull

Red Bull heeft wel massel met de stroomuitval. Verstappen zou voorlopig nog niet de pit uitkomen door een probleem met de auto, maar door de stroomuitval ligt de hele sessie stil. Hierdoor kan voorlopig niemand de baan op, wat betekent dat Red Bull extra tijd krijgt om het probleem op te lossen zonder dat Verstappen achterop raakt. Dit geeft het team een strategisch voordeel, aangezien concurrenten hun runs niet kunnen voltooien en Red Bull kostbare reparatietijd wint. Als de sessie wordt hervat, kan Verstappen alsnog aansluiten zonder veel nadeel, terwijl andere teams hun geplande runs mogelijk moeten aanpassen.

Nooit eerder gebeurd

De stroom is nog nooit eerder weggevallen tijdens een testdag. Natuurlijk viel weleens een auto uit tijdens een race omdat de stroom ermee kapte, maar het hele circuit is nog nooit uitgevallen.

De sessie duurt nu nog iets meer dan 1,5 uur, maar zolang de stroom het niet doet, kan de sessie niet hervat worden. Dit komt door die kunstlampen die nodig zijn voor het circuit. In Bahrein duurt het tot 19.00 (17.00 Nederlandse tijd).

Kunstlicht

Kunstlicht in de Formule 1 wordt gebruikt bij nachtraces en schemerraces, zoals in Bahrein, Singapore, Jeddah en Las Vegas. De circuits worden verlicht met duizenden krachtige LED-lampen die gelijkmatig licht verspreiden zonder verblinding of schaduwen. Dit zorgt voor optimale zichtbaarheid en veiligheid voor coureurs en teams. De verlichting moet weersbestendig zijn en bestand tegen hoge snelheden en weerspiegelingen op nat asfalt.

Moderne LED-technologie verbruikt minder energie en biedt een helder wit licht dat dicht bij daglicht komt. Hierdoor blijven de spectaculaire snelheid en kleuren van de auto's goed zichtbaar voor zowel tv-kijkers als toeschouwers langs de baan.

Update

Om 17.29 lokale tijd, lijkt de stroomvoorziening in de pitboxes het weer te doen. De lampen om het circuit te verlichten doen het nog niet. Het is ook begonnen met regenen.